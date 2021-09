W PS Plus październik 2021 może pojawić się prawdziwa bomba

Dzisiejsze wiarygodne poszlaki dotyczące Alan Wake Remastered mogą wskazywać, że gra trafi do oferty PS Plus październik 2021.

To już druga gra, którą typujemy jako „niemal pewniaka” do oferty PS Plus październik 2021. Jednocześnie zaznaczamy, że to tylko przewidywania. Dopóki Sony nie poda oficjalnie, jakie gry trafią do Plusa na październik, traktujcie tę wiadomość z odpowiednim dystansem.

Skoro wstęp mamy już za sobą, przechodzimy do sedna. Dopiero co pisaliśmy, że w tajwańskim sklepie Rakuten pojawiła się karta gry Alan Wake Remastered. Dodatkowo branżowy analityk i informator, Daniel Ahmad, stawia na to, że zapowiedź gry zobaczymy w nadchodzącym tygodniu.

Z powyższego jeszcze nic nie wynika, ale… Wspomniany sklep podał jako datę premiery Alan Wake Remastered pierwszy wtorek przyszłego miesiąca, czyli 5 października. Po drugie na 9 września zaplanowano wielki pokaz gier na PlayStation, czyli PlayStation Showcase 2021.

PS Plus październik 2021 – oby Alan Wake Remastered!

Składając to w całość można dojść do wniosku, że Sony szykuje się do pokazania światu odświeżonej wersji gry Alan Wake na swojej imprezie. Tytuł może wskoczyć do najbliższej oferty PS Plus, ponieważ ta zawsze jest udostępniana graczom w pierwsze wtorki każdego miesiąca.

Wspomniałem też, że to druga potencjalna gra w PS Plus na październik. Pierwszą możliwością jest opisywany przez nas wcześniej JETT: The Far Shore. Ten tytuł również debiutuje 5 października i był wskazywany przez jednego z insiderów jako gra „plusowa”.

Warto na koniec dodać, że Sony od kilku miesięcy stara się wrzucać do ofert PS Plus jakieś gry premierowe, choć nie za każdym razem tak się dzieje. Przykładowo, we wrześniowej ofercie otrzymamy same starsze produkcje, czyli obejdzie się tym razem bez premiery w Plusie.

Kto wie, może październik da nam w PS Plus remastera Alan Wake lub JETT: The Far Shore. Chyba nie musze pytać, co byście bardziej chcieli z tej dwójki.