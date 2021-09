Alan Wake Remastered nieoficjalnie potwierdzony. Jest data premiery i możliwy termin zapowiedzi

Wygląda na to, że Alan Wake Remastered to praktycznie pewniak. W sieci pojawiły się materiały z informacjami o grze oraz przeciek terminu zapowiedzi.

Pierwszy przeciek pochodzi z Epic Games Store. Pisaliśmy o nim wcześniej, ale teraz ponownie znaleziono pliki nawiązujące do odświeżenia słynnego akcyjniaka. To istotna poszlaka.

Co więcej, do sieci wyciekła również data premiery gry. Karta produktu Alan Wake Remastered pojawiła się w tajwańskim sklepie Rakuten. Gra ma ukazać się 5 października bieżącego roku. Póki co możemy być prawie pewni, że tytuł ukaże się na PC, PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series.

Dodatkowo możliwe, że poznaliśmy termin pokazu. Branżowy analityk i informator, Daniel Ahmad, twierdzi, że tytuł zostanie zapowiedziany w przyszłym tygodniu. Jeśli połączymy poszlaki możemy wywnioskować, że może to nastąpić na pokazie PlayStation Showcase 2021. Choć nie jest to nic pewnego, zdaje się to być bardzo prawdopodobne. Konferencja odbędzie się 9 września.

Miejcie na uwadze, że choć powyższe przecieki są bardzo, bardzo wiarygodne, nie muszą się potwierdzić. W przeszłości dochodziło do podobnych zbiegów okoliczności.

Niemniej o Alan Wake Remastered słyszymy od dawna. Dodatkowo wątpię, aby pliki gry znalazły się w Epic Games całkowicie przypadkowo. Nie zdziwię się, jeśli Remedy faktycznie zaserwuje graczom odświeżenie jednego ze swoich klasyków.