Dzisiaj do PS Plus wpadły dwa nowe dodatki za darmo

PS Store pełne jest darmowych gier, a Sony często rozdaje posiadaczom abonamentu PlayStation Plus dodatki, które do nich “pasują”. Te ekskluzywne prezenty są dostępne jedynie dla subskrybentów i nie ma opcji, by zdobyć je w inny sposób. W marcu rozdano już kilka takich DLC, wszystkie możecie przejrzeć oraz pobrać przechodząc do naszej sekcji “PS Plus – DLC i dodatki za darmo“. Znajdziecie tam m.in. darmową zawartość do Fortnite czy Genshin Impact.

Nowe dodatki w PS Plus za darmo. Pobierajcie

Dzisiejsze ekskluzywne DLC dotyczą dwóch gier. Pierwszy wykorzystamy w Puzzle Quest 3. Jeśli lubicie ten darmowy tytuł, możecie pobrać Bohaterski Pakiet Lazurowego Łowcy Przygód. Przygotowano osobne pliki dla posiadaczy PS5 oraz PlayStation 4. Oto linki i opis zawartości:

Rozdawany dodatek zawiera nowy zestaw skórek kosmetycznych Lazur przeznaczonych dla najemnika i czarnoksiężnika, Dodatkowo dostajemy towarzyszące im portrety bohaterów i ramkę. Dzięki tym elementom nadamy swojemu kontu w grze Puzzle Quest 3 unikalny charakter. To jednak nie koniec, ponieważ w skład DLC wchodzą również cenne surowce, które pomogą nam ulepszyć wyposażenie w grze.

Puzzle Quest 3 – bohaterowie gry wyposażeni w elementy nowego pakietu.

Natomiast drugi darmowy dodatek dotyczy gry My Hero Ultra Rumble. Nie jest tak obfity jak ten do Puzzle Quest 3, ale i tak warto go pobrać. Dostajemy bowiem 100 kuponów na loterię, a 10 kuponów to 1 losowanie w grze.

Jesteśmy ciekawi, czy korzystacie z takich bonusów rozdawanych w PS+ i czy czasem pobieracie jakieś darmowe dodatki. Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: https://store.playstation.com/pl-pl/product/EP4040-PPSA08618_00-AZUREANNIVBUNDLE

https://store.playstation.com/pl-pl/product/EP0700-CUSA27942_00-GASHA1000000003Q