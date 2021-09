Dziś ujawnienie oferty PS Plus na październik 2021. Co już o niej wiemy?

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Dziś jest dzień, na który czekali chyba wszyscy Plusowicze. Sony wreszcie ujawni PS Plus na październik 2021. W sieci pojawiło się już sporo istotnych informacji o ofercie.

Ogłoszenie PlayStation powinno ukazać się dziś około godziny 17:00. Niewykluczone jednak, ze nastąpi to chwilkę wcześniej lub później. Może dojść do drobnej obsuwy, ale równie dobrze któryś z oddziałów Sony może podzielić się ofertą zbyt wcześnie – zdarzały się takie przypadki.

Nowa oferta PS Plus będzie dostępna do pobrania od 5 października. To również powinno nastąpić w godzinach popołudniowych. Często zdarza się również, że wybrane gry można pobrać z PS Store nieco wcześniej, czasem nawet od samego rana.

Przy okazji możliwe, że poznaliśmy pełną ofertę na dłuższą chwilę przed oficjalnym ujawnieniem. Do tej pory nieomylne źródło podzieliło się nieoficjalną listą tytułów, które znajdziemy w ofercie. Oto gry, które, zgodnie z przeciekiem, zgarniemy w ramach oferty PS Plus październik 2021:

Hell Let Loose (PS5)

Mortal Kombat X (PS4)

PGA TOUR 2K21 (PS4)

O tym, czy powyższy przeciek się potwierdzi, przekonamy się dopiero po południu. Biorąc pod uwagę dotychczasową historię przecieków osoby odpowiedzialnej za ujawnienie powyższych informacji, jest to bardzo prawdopodobne.