PS Plus na 12 miesięcy za 179,89 zł. Lepszej ceny nie znajdziecie!

Tylko do końca weekendu macie szansę zgarnąć subskrypcję PS Plus za niecałe 180 zł. Oferta jest dedykowana wyłącznie naszym Czytelnikom.

Jeśli właśnie kończy Wam się PS Plus, to zapraszamy do skorzystania z promocji na 12 miesięcy subskrypcji. Tylko do 30 maja macie okazję zapłacić niecałe 180 zł. Taką cenę uzyskacie wyłącznie z naszym kodem PLANETAGPLUS. Poniżej szczegóły, co trzeba zrobić, aby skorzystać.

Pamiętajcie, w czerwcu w ramach PS Plus wyląduje sporo świetnych gier, a i teraz jest masa naprawdę ciekawych do pobrania. Do końca maja pobierzecie w ramach usługi Battlefield 5, Wreckfest oraz Stranded Deep. Z kolei od czerwca Star Wars Squadrons, Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown i Operation: Tango.

WAŻNE – kod jest przeznaczony jedynie dla czytelników PlanetaGracza.pl i działa tylko po przejściu na Eneba z poniższego linku. Jeśli jednak kod nie zadziała, należy uruchomić przeglądarkę w trybie incognito lub wyczyścić ciasteczka przeglądarki.

PlayStation Plus 12 miesięcy – 179,89 zł / UWAGA – aby uzyskać taką cenę, przechodzimy na stronę produktu, ustawiamy w prawym górnym rogu walutę na Euro, wybieramy z tabelki poniżej sprzedawcę z najniższą ceną, dodajemy PS Plus do koszyka, wpisujemy w koszyku kod rabatowy „PLANETAGPLUS” i wybieramy płatność przez Przelewy24. Klikamy Continue i jesteśmy przenoszeni na stronę płatności, gdzie waluta automatycznie zmienia się na złotówki, więc płacimy w PLN.

Kod rabatowy PLANETAGPLUS jest ważny do 31 maja 2021 r. do godziny 9:00.

Drogi Czytelniku!

Niektóre z naszych tekstów zawierają linki afiliacyjne. Jeśli w nie klikniesz, nie ponosisz żadnych kosztów, ale przyczyniasz się do rozwoju całego portalu

PlanetaGracza.pl. Dziękujemy za wsparcie!