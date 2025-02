PS Plus może stracić w marcu gigantyczny hit

Zobaczcie, jakie gry prawdopodobnie odejdą z katalogu PS Plus Extra w marcu 2025 roku. To niemal pewne informacje, zatem ogrywajcie „kandydatów” do usunięcia, póki są jeszcze dostępni w usłudze.

Choć wielu z nas skupia się obecnie na ofercie PS Plus luty 2025, czemu by nie wybiec w przyszłość i spojrzeć na gry, które mają ogromną szansę zniknąć z katalogu Extra w marcu. Piszemy o nich wcześniej, byście mieli szansę jeszcze je ukończyć zamiast odkładać na później. „Później” może bowiem nie nastąpić i świetne tytuły zostaną zablokowane. Największym i najpewniejszym kandydatem do usunięcia jest niestety Resident Evil 3 Remake. Ale to nie jedyna znana gra do potencjalnego odstrzału. Sprawdźcie listę poniżej.

PS+ marzec 2025. Dlaczego możemy stracić akurat te gry?

Zacznijmy od tego, skąd pomysł, że akurat te gry mogą opuścić katalog Extra w przyszłym miesiącu. Na oficjalnych kanałach PlayStation jeszcze nie podano żadnych informacji, ale na Reddit już możemy je znaleźć. Jeden z forumowiczów sukcesywnie publikuje wpisy dotyczące odchodzących tytułów, opierając swój system na prostej zasadzie. Po prostu patrzy wstecz, które tytuły zostały dodane do katalogu 12 lub 24 miesiące temu. Na taki okres Sony przeważnie podpisuje umowy z wydawcami na obecność gier w PS Plus. No i jak się domyślacie, można się dzięki temu domyślić, które tytuły szykują się do odejścia.

PS Plus marzec 2025 – które gry mogą odejść?

Największym pewniakiem do usunięcia w marcu jest niestety Resident Evil 3 Remake. W marcu grze stuknie roczek w usłudze, a po takim samym czasie usunięto Resident Evil 2 Remake. Zatem grajcie i ubijajcie zombiaki, jeśli jeszcze tego nie uczyniliście.

Kolejnymi pretendentami do zniknięcia z PlayStation Plus Extra w marcu są Life is Strange 2 oraz Life is Strange True Colors. Też warto się nimi zająć, ponieważ wcześniejsze odsłony, czyli Life is Strange 1 i Before the Storm, już usunięto. Jak widać, Square Enix zaczął już wycofywać serię z usługi, zatem w marcu najpewniej stracimy dostęp do kolejnych części.

Szykujcie się też na stratę Dragon Ball Z: Kakarot. Wersja na PS4 została dodana do usługi w marcu 2023 roku, a jej aktualizacja na PS5 pojawiła się w serwisie w marcu 2024 roku. Bardzo mało prawdopodobne, by ta gra została w usłudze po aktualizacji katalogu w przyszłym miesiącu.

Kolejnym dużym tytułem do odstrzału jest Final Fantasy Type-0 HD, które w marcu dobije 24 miesięcy w PS+ Extra. To gra na około 50 godzin, więc jeśli chcecie ją ukończyć, również o niej pomyślcie już teraz.

Kiedy stracimy dostęp do gier usuwanych z PlayStation Plus w marcu 2025?

PlayStation będzie aktualizować katalogi Extra i Premium w trzeci wtorek miesiąca, który przypadnie w przyszłym miesiącu na 18 marca. Właśnie wtedy z usługi zniknie klika/kilkanaście tytułów, które są obecne w usłudze 12 lub 24 miesiące.

Lista pretendentów do odejścia z PS+ w marcu 2025

Oto gry dodane do katalogu Extra w marcu 2024 roku, czyli 12 miesięcy temu:

Resident Evil 3

Lego DC Supervillains

Mystic Pillars: Remastered

Blood Bowl 3

Super Neptunia RPG

Dragon Ball Z: Kakarot (PS5)

Oto gry dodane do katalogu Extra w marcu 2023 roku, czyli 24 miesiące temu:

Uncharted Legacy of Thieves Collection

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction

Life is Strange: True Colors

Immortals Fenyx Rising

Life is Strange 2

Dragon Ball Z: Kakarot (PS4)

Street Fighter V: Champion Edition

Untitled Goose Game

Final Fantasy Type-0 HD

Rage 2

Które gry na PS5 i PlayStation 4 zamierzacie jeszcze ograć?

Źródło: Reddit