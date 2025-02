Te gry usuną z PS Plus już 18 lutego. Kilka mocnych tytułów

Pisaliśmy dzisiaj, jakie gry prawdopodobnie odejdą z katalogu PS Plus Extra w marcu 2025, lecz zanim się za nie zabierzecie, warto spojrzeć na gry pewniaki, które stracimy wcześniej, czyli 18 lutego. Czasu jest coraz mniej, więc zerknijcie na listę i decydujcie, co jeszcze zamierzacie z niej nadrobić. Stracimy dostęp do świetnego The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition oraz kilku innych dobrze ocenianych gier na PS5 i PlayStation 4.

PS Plus luty 2025 – gry dostępne tylko do 18 lutego

Tales of Arise

The Outer Worlds Spacer’s Choice Edition

Tales of Zestiria

Outriders

Scarlet Nexus

Bulletstorm Full Clip Edition

Tales of Symphonia Remastered

Tales of Vesperia Definitive Edition

Z jednej strony lista nie jest obszerna, lecz z drugiej znajdziemy na niej fajne i bardzo dobre tytuły, zatem trochę szkoda, że je stracimy. Żal będzie świetnego The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition (oceny – 4,16/5), czyli odświeżonej graficznie i rozbudowanej o DLC wersji gry RPG akcji od studia Obsidian Entertainment. Zatęsknimy też za kapitalnym Scarlet Nexus (oceny – 4,41/5), która jest obowiązkiem dla fanów gier jRPG akcji.

Do odstrzału pójdzie też starsze, ale fajne Bulletstorm: Full Clip Edition (oceny – 4,27/5). Akurat ten tytuł jest obecnie w promocji, do 13 lutego, więc warto go szarpnąć za 16,90 zł w PS Store. Nadrabiajcie ponadto Outriders (oceny – 3,87/5), czyli strzelanką science fiction z elementami RPG od polskiego studia People Can Fly. Choć posiada nieco gorsze oceny, nadal jest to kawał porządnego grania w abonamencie PS Plus.

