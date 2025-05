Nowość w PS Plus podzieliła graczy. Fenomen czy efekt zbiorowej histerii?

Nowe gry z oferty PS Plus maj 2025 wzbudziły burzliwe rozmowy wśród posiadaczy abonamentu. Pisaliśmy już o “odradzanym” Ark: Survival Ascended, ale to nie jedyna gra, która rozgrzewa fora do czerwoności.

Dopiero co przytaczaliśmy “za” i “przeciw” na temat Ark: Survival Ascended, lecz w ofercie PS Plus maj 2025 możemy znaleźć również inny tytuł, który dla jednych jest strzałem w dziesiątkę, a dla drugich jakimś wielkim nieporozumieniem. Mowa o Balatro. Czy jest to najbardziej uzależniająca gra 2024 roku czy tylko przereklamowana karcianka? Sami zobaczcie, jak skrajne opinie wywołuje ten tytuł!

PS Plus w maju ma hit czy crapa?

Balatro nie przestaje budzić emocji wśród graczy. Dla jednych to absolutny hit roku, dla innych rozczarowujące doświadczenie. Od chwili premiery tytuł zdobył serca wielu fanów roguelike’ów i karcianek, ale nie wszyscy podzielają entuzjazm. Z komentarzy na Reddicie wyłania się obraz gry, która albo wciąga bez reszty, albo szybko ląduje w cyfrowym koszu.

Warto zagrać w Balatro? Miłość od pierwszej partii

Wielu graczy opisuje Balatro jako „legalny crack” i „złodzieja czasu”. „Balatro skradł moją duszę. Nie mogę przestać!” – pisze jeden z użytkowników. Inni wtórują: „Jeszcze tylko jedna runda przed snem… powtarzam to cztery razy każdej nocy” czy „Myślałem, że to potrwa 15 minut, a minęły dwie godziny”. Gra zdaje się perfekcyjnie trafiać w schemat „jeszcze jednego podejścia”, znany z tytułów takich jak Hades czy Slay the Spire.

Nie każdy uległ czarowi, czyli “to tylko pixelowy indyczek”

Nie brakuje jednak głosów rozczarowania. Część graczy narzeka na zbytnią losowość: „Gra jest fajna, ale RNG (mechanizm, który wprowadza losowość do rozgrywki) potrafi być brutalne”. Inni nie czują się wciągnięci mimo zamiłowania do podobnych tytułów: „Lubię poker i karcianki strategiczne, a mimo to nie złapało mnie to w ogóle”. Są też tacy, którzy od razu odrzucili grę ze względu na jej estetykę lub pikselozę: „Nie dla mnie te pixelowe indyczki na PS5”.

Zatem hit czy przereklamowany średniak w PS Plus?

Ciekawym zjawiskiem jest także to, że wielu graczy zdaje się mieć problem z oceną, czy Balatro to naprawdę dobra gra, czy raczej efekt zbiorowej histerii. „Czy te posty piszą boty? Jak gra karciana może mieć tyle hype’u?” – pyta jeden z użytkowników. Inny przyznaje: „Zagrałem z ciekawości, żeby sprawdzić, o co tyle szumu. Estetyka fajna, ale rozgrywka mnie nie przekonała”.

Choć pojawiają się opinie, że gra jest „przereklamowana”, to trudno zaprzeczyć jej ogromnej popularności. Dla jednych to idealny przedstawiciel gatunku – prosty w formie, ale z ogromną głębią, dla innych – nudna, losowa karcianka.

Jedno jest pewne: Balatro nie pozostawia nikogo obojętnym. Jeśli lubisz roguelike’i, karcianki i uczucie rosnącej adrenaliny przy każdym „one more run” – warto dać mu szansę!

