Gracze ostrzegają - tej darmowej gry z PS Plus lepiej nie ruszać

Majowa oferta PS Plus w teorii wygląda świetnie – Balatro to wręcz hit miesiąca, a Warhammer 40,000: Boltgun zbiera pochwały za styl i klimat. Niestety, trzeci tytuł dostępny w pakiecie, Ark: Survival Ascended, okazał się… totalnym niewypałem. Gracze dosłownie błagają innych, by trzymali się od tej gry z daleka.

Darmowa gra z PS Plus nie cieszy się popularnością

Na Reddicie roi się od komentarzy, w których użytkownicy ostrzegają przed tragicznym stanem technicznym gry, a najczęstsza skarga? Utrata zapisów gry. „Zagrałem pięć godzin, zapisałem i wyłączyłem. Po powrocie – save zniknął bez śladu,” pisze jeden z graczy. Inni mówią wprost: Ascended to krok wstecz względem poprzedniego Arka – z masą bugów, chaotycznym sterowaniem, topornym interfejsem i nachalnymi dodatkami DLC, które wręcz rzucają się w oczy, blokując część zawartości, jeśli nie dokupisz dodatkowych modułów.

Najbardziej boli jednak nie to, że gra jest słaba. Boli to, że marnuje czas. „Nie ruszę gry, w której mogę stracić kilkadziesiąt godzin progresu przez jakiś losowy błąd. Czas jest cenniejszy niż pieniądze,” podsumowuje inny użytkownik. Przy obecnej cenie PS Plus, decyzja Sony o wrzuceniu do oferty niedopracowanego tytułu wywołuje spore frustracje. Bo choć nikt nie pogardzi darmową grą, to nie każda gra jest warta nawet… zera złotych.

A wy jak oceniacie najnowszą porcję gier z usługi Sony? Trzeba przyznać, że PS Plus często budzi… dość skrajne emocje.

