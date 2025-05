Cena najniższa w historii. Ten hit AAA nigdy nie był tak tani na PS4/PS5

Są gry, które mimo upływu lat nadal są rozchwytywane, mają przytłaczająco pozytywne oceny oraz “klasę” AAA. Takim tytułem jest z pewnością Batman: Arkham Knight, więc jeśli nie graliście, kupcie go w historycznie najniższej cenie na swoją konsolę PlayStation. Nawet jak macie ten tytuł w PS Plus Extra, warto skorzystać z okazji, ponieważ gra w tym miesiącu opuści usługę.

Wczoraj polecaliśmy grę Mafia: Edycja Ostateczna na PS5/PS4 w historycznie najniższej cenie. Dzisiaj wyszukaliśmy kolejny wielki tytuł, za który płacimy taniutko jak nigdy wcześniej. Jest on dostępny w ramach trwającej wyprzedaży w PS Store, z której wybieraliśmy już dla Was 67 okazji do 25 zł na gry AAA i zaskakujące “indyki”. Sporo tam dobroci, a jedną z nich – godną najwyższej uwagi – jest…

Batman: Arkham Knight najtaniej w promocji na PS4 i PlayStation 5

Dotychczas mogliśmy kupować grę Batman: Arkham Knight najtaniej za 17,80 zł. Jednak obecna promocja ustanowiła nową historycznie najniższą cenę w kwocie 13,35 zł. Nie trzeba zbytnio zachwalać oferty, ponieważ jak za taki tytuł, to niemal jak gra za darmo. Wystarczy spojrzeć na kartę tytułu w PS Store, gdzie średnia ocen na podstawie ponad 137 tys. recenzji wynosi 4,63/5. Natomiast na Steam widzimy przy niej “przytłaczająco pozytywne” oceny. Zatem nikt nie powie, że nie warto! Grę kupicie w najniższej cenie bezpośrednio w PS Store, a oferta obowiązuje do 22 maja 2025 roku.

Promocja – tanie doładowania PSN

Wspomnieliśmy też, że warto rozważyć zakup nawet wtedy, gdy mamy tę grę w ramach abonamentu PS Plus Extra. Powód jest prosty – Batman: Arkham Knight znajduje się na liście gier, które zostaną usunięte z usługi w maju, już za kilka dni! Jeśli więc nie macie czasu skończyć jej tak szybko, możecie po prostu kupić grę w promocji i zająć się tym na spokojnie kiedy dusza zapragnie.

Batman: Arkham Knight to finałowa część docenianej serii Arkham studia Rocksteady. Ponownie wcielamy się w Mrocznego Rycerza walczącego o ocalenie Gotham przed największym zagrożeniem w jego historii. Akcja rozgrywa się w otwartym świecie, a jednym z głównych elementów rozgrywki jest możliwość swobodnej jazdy po mieście w Batmobilu. Po raz pierwszy stał się on w pełni grywalnym pojazdem. Batman musi stawić czoła całej galerii złoczyńców, w tym Strachowi na Wróble, Pingwinowi, Two-Face’owi oraz tajemniczemu Rycerzowi Arkham, który zna wszystkie jego ruchy.

Gra wyróżnia się dynamicznym systemem walki, detektywistycznymi zagadkami oraz rozbudowanym arsenałem gadżetów. Arkham Knight to mroczna, dojrzała opowieść, która zamyka trylogię Rocksteady z epickim rozmachem i emocjonalną głębią.

Źródło: PS Store