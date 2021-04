PS Plus maj 2021 – dwie gry z oferty według informatora

Oferta PS Plus maj 2021 mogła zostać właśnie częściowo ujawniona. Znany informator potwierdził krążące po sieci doniesienia.

Nowa oferta PS Plus docelowo powinna zostać ujawniona już dziś. Istnieje szansa, że nastąpi to później, ale gracze raczej powinni nastawiać się na prezentację oferty jeszcze dzisiaj.

Jak co miesiąc, sieć obiegają liczne plotki. Jedna z nich wyszła od portalu areajugones, który – zgodnie ze swoimi źródłami – wspomina, że w ramach PS Plus na maj 2021 dostaniemy Battlefield V, Stranded Deep i bliżej nieokreślony tytuł na PS5. W chwili obecnej nie możemy zweryfikować tych doniesień, ale odniósł się do nich słynny informator.

Shpeshal Ed ma na swoim koncie kilka przecieków i twierdzi, że jego źródło również wspomina o powyższych produkcjach.

Ci z Was, którzy odezwali się do mnie w sprawie Battlefielda V i Stranded Deep wydają się mieć rację. Moje standardowe źródło właśnie się odezwało. Te dwie gry to tytuły na PS4. Nadal nie ma jasności co do gier na PS5. – pisze Shpeshal Ed na Twitterze

W obliczu narastającego napięcia wokół Battlefield 6, rozdanie piątki w Plusie byłoby całkiem prawdopodobne. Nieco więcej wątpliwości mam co do Stranded Deep i dodatkowo nieco dziwi mnie fakt, że nie ujawniono przy okazji gry z PS5. Jeśli oferta PS Plus wycieka kilka godzin przed ujawnieniem, zazwyczaj poznajemy wszystkie tytuły z zestawu.

Podchodziłbym do powyższych wieści z pewną dozą dystansu. Ujawnienie oferty powinno się odbyć dziś wieczorem lub jutro w nocy na konferencji State of Play.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.