Dzisiaj nowości w PS Plus. Dobierz za darmo dodatek do gangsterskiej gry

Pora przyjąć na dysk swojej konsoli nowe gry na PS5 i PlayStation 4, które pojawiły się do pobrania w ramach oferty PS Plus luty 2025. Warto od razu sięgnąć po darmowe DLC do gry, w której zajmujemy się napadami na banki.

Czekaliście na nowości z oferty PS Plus luty 2025? Gry z progu Essential właśnie zostały udostępnione w PS Store i możemy się do nich dobrać. Jesteśmy ciekawi, czy staną się one tak popularne jak tytuły ze stycznia. Ku zaskoczeniu, po początkowej krytyce, okazały się one najpopularniejszym zestawem rozdawanym w najniższym progu abonamentu od niemal 2 lat. Dzisiaj mamy możliwość sięgnięcia m.in. po głośne Payday 3, ale to nie ten tytuł może stać się czarnym koniem oferty.

PS Plus luty 2025. Pobieraj nowe gry Essential, nie zapomnij o darmowym DLC

Pierwszą i największą grą oferty na luty jest Payday 3. To kolejna odsłona znanej gry z gangsterami, która jednak okazała się dużo gorsza od poprzedniej części i posiada średnią ocen na poziomie 3,2/5. Jednak i tak warto ją sprawdzić, bo może akurat przypadnie Wam do gustu. Jeśli sięgniecie po ten tytuł, od razu radzimy pobrać darmowy dodatek z nową postacią (nie trzeba mieć PS Plus, by pobrać samo DLC). Dodatek wprowadza postać znaną z Payday 2, czyli Houstona. Nie przyjdzie on „goły”, ponieważ wraz z bohaterem otrzymamy jego maskę, prekonfigurowaną broń i brelok.

Sądzimy, że największym „braniem” wśród nowości z PS Plus na luty będzie się cieszyć High on Life. Gra jest świetnie oceniana w PS Store (średnia 4,63/5), a jest FPS-em w klimacie science fiction dla jednego gracza. Gra jest wypełniona po brzegi absurdalnym humorem, którego dostarczają nam… bronie bohatera. Są one żywe i niezwykle rozgadane!

Na koniec pobierzemy nieźle oceniane PAC-MAN WORLD Re-PAC (średnia ocen – 4,49/5), czyli kolejną przygodę żółtej kulki, która tym razem musi uratować rodziną i przyjaciół udając się na wyspę duchów.

Źródło: PS Store