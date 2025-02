PlayStation w końcu stawia na PS Plus? Sporo gier trafi do usługi na premierę

PS Plus rozwija się i to chyba nawet w zaskakująco dobrym kierunku. PlayStation w trakcie ostatniego State of Play potwierdziło, że kilka gier pojawi się w usłudze już na premierę.

Japoński gigant wielokrotnie podkreślał, że nigdy nie będzie oferował swoich premierowych tytułów first-party w PS Plus od razu, od dnia premiery. Czemu? To logiczne – to się po prostu nie opłaca. Co innego Microsoft. Firma stawia przede wszystkim na rozwój Xbox Game Pass, ale to przecież nieco inna usługa.

Mimo wszystko PS Plus i tak dostanie kilka naprawdę ciekawych premier w tym roku. Aby dobrze się przygotować, warto rozważyć zakup usługi w niższej cenie. I to nawet podwójnie! Obecnie trwa promocja na PS Plus Extra i Premium, a z przecenionymi doładowaniami PSN oszczędzicie jeszcze więcej!

Gry na premierę w PS Plus!

Całe podsumowanie State of Play znajdziecie w tym miejscu. Teraz zajmiemy się podsumowaniem tego, co zapowiedziano z myślą o klientach PlayStation Plus. Jeśli więc posiadacie wykupiony abonament Extra lub Premium, możecie zacierać ręce. Kilka naprawdę solidnie zapowiadających się gier third-party zadebiutuje w usłudze w 2025 roku.

Pierwszą z nich będzie zupełnie nowa marka od studia Dont Nod, autorów serii Life is Strange. Pierwszy epizod Lost Records: Bloom & Rage zadebiutuje 18 lutego 2025 roku i od dnia premiery zagracie weń w abonamencie Extra lub Premium. Epizod drugi pojawi się 15 kwietnia i również będzie dostępny w Plusie.

To zdecydowanie jedna z największych premierowych gier w usłudze, więc mam nadzieję, że okaże się też równie udana. Z drugiej strony subskrybenci będą mogli ograć również za darmo pełne wersje Blue Prince i Abiotic Factor. Pierwsza gra to projekt indie zabierający nas do zmieniającej się posiadłości, w celu poszukiwania tajemniczego pokoju nr 42. Abiotic Factor jest z kolei konsolową konwersją bardzo popularnej i uwielbianej przez graczy kooperacyjnej przygody w klimacie Half-Life i SCP z PeCetów. Idealne gry do Plusa.

W 2025 roku ma zadebiutować też jeszcze jeden duży projekt, FBC: Firebreak. Jest to nowa gra od Remedy Entertainment, twórców serii Alan Wake czy Max Payne. Najnowszy projekt zabierze nas do świata znanego właśnie z Wake’a albo Control, lecz tym razem w formie gry multiplayer. Twórcy potwierdzili wcześniej, że w grę tę zagramy od dnia premiery w XGP i Plusie.

Źródło: PlayStation Lifestyle