Te gry nie trafią do Polski w PS Plus. PlayStation „wycięło” nas z Europy

Choć poznaliśmy już ofertę PS Plus Extra i Premium na listopad 2023, to nie cała będzie dostępna w naszym kraju. Nasi sąsiedzi dostaną więcej gier.

Kilka minut temu publikowaliśmy pełną listę gier na listopad, które trafią w listopadzie do wyższych progów usługi PS Plus. Znajdziecie ją w tej wiadomości. Jednak mało kto zauważył, że podczas ogłoszenia listy na oficjalnym blogu PlayStation, pod całym wpisem odnajdziemy „specjalne” dopiski. A one wyjaśniają, że te konkretne produkcje co prawda pojawią się w Europie, ale nie u nas.

Które gry z PS Plus Extra na listopad ominą Polskę?

Mowa o dwóch tytułach wydanych na konsolę PlayStation 4. Pierwszy to Alternate Jake Hunter: Daedalus The Awakening of Golden Jazz. Płakać po nim nie będziemy, bo to po prostu gra przygodowa typu visual novel, w której rozwiązujemy sprawę kryminalną. Do tego gra posiada w większości negatywne opinie na Steam. Drugi tytuł jest natomiast pozytywnie oceniany, więc trochę żal, że nie mamy go w swojej ofercie. Chodzi o retro gierkę w stylu battle royal River City Melee Mach!!

Wspomniane dwa tytuły będą mogli pobrać w PS Plus Extra np. gracze z Czech, Słowacji, Słowenii, Węgier, Niemiec, Wielkiej Brytanii i kilku innych europejskich krajów. W Polsce obejdziemy się smakiem, lecz prawdę mówiąc, nie ma co narzekać. To tylko małe płotki oferty. Nasze oczy są zwrócone w stronę tak ciekawych produkcji jak Teardown, Dead Island: Riptide Definitive Edition czy Dragon’s Dogma: Dark Arisen. W progu Premium pobierzemy ponadto kilka klasyków, w tym Klonoa Phantasy Reverie Series oraz PaRappa the Rapper 2. To te gry będą rządziły w PlayStation Plus w listopadzie!