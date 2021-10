Szykuj się na PS Plus listopad 2021 z tanim abonamentem

Oferta PS Plus listopad 2021 zostanie ujawniona już za kilka dni i żeby z niej skorzystać, niezbędny jest aktywny abonament. Dla osób, którym skończyła subskrypcja, albo chcą ją przedłużyć, mamy bardzo dobrą promocję.

Gry z oferty PS Plus listopad 2021 poznasz już 27 października. Wiadomo już, że Sony wrzuci do niej bonusowe gry na PlayStation VR, lecz będzie to jedynie dodatek do standardowej oferty. Póki co, nie mamy nawet przecieków, co może ona zawierać.

PS Plus – abonament w promocji

Jeśli kończy się Tobie subskrypcja, lub wygasła i chcesz ją odnowić, nie musisz płacić standardowej ceny 240 zł za rok. Z naszym ekskluzywnym kodem zniżkowym do sklepu Eneba oszczędzasz około 56 zł. Jak skorzystać z okazji?

WAŻNE – na początek zaznaczę że kod jest przeznaczony tylko dla czytelników PlanetaGracza.pl. Kod działa tylko po przejściu na Eneba z poniższego linku. Może się jednak zdarzyć, że kod nie będzie chciał wejść. Należy wówczas uruchomić przeglądarkę w trybie incognito lub wyczyścić ciasteczka. Kod zniżkowy jest aktywny do 25 października, do godz. 10:00.

Subskrypcja PlayStation Plus 365 dni – 184,05 zł z kodem PLANETAGPLUS (jeśli nie znajdziesz miejsca na wpisanie kodu, tutaj instrukcja)

Aby uzyskać taką cenę, przechodzimy na stronę produktu, ustawiamy w prawym górnym rogu walutę na Euro, wybieramy z tabelki poniżej sprzedawcę z najniższą ceną. Dodajemy subskrypcję do koszyka, wpisujemy w koszyku kod PLANETAGPLUS i wybieramy płatność przez Przelewy24. Kliknij Continue i zostaniesz przeniesiony na stronę płatności, gdzie waluta automatycznie zmieni się na złotówki, więc zapłacisz w PLN. Podana cena uwzględnia kod rabatowy oraz prowizję za płatność poprzez Przelewy24.