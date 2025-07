PS Plus Extra na lipiec 2025. Nie przegap ogłoszenia, zobacz gry „życzenia”

Już w środę, 9 lipca o godzinie 17:30, Sony oficjalnie ogłosi nową listę gier, które trafią do oferty PS Plus Extra i Premium na lipiec 2025. To jeden z najbardziej wyczekiwanych momentów miesiąca dla posiadaczy subskrypcji, którzy z niecierpliwością wypatrują kolejnych produkcji do pobrania i ogrania. Choć oficjalna lista pozostaje tajemnicą, fani PlayStation nie próżnują i ruszyli z własnymi typowaniami.

Zbliża się wielka chwila dla subskrybentów PS Plus Extra i Premium. Ofertę na lipiec 2025 poznamy za kilkanaście godzin – 9 lipca tuż po godzinie 17:30. Tymczasem na Reddicie gracze głosują na tytuły, które ich zdaniem powinny (lub mogłyby) trafić do usługi w tym miesiącu (link tutaj). Emocje są spore, a wśród najczęściej wskazywanych hitów pojawiają się naprawdę głośne tytuły.

Jakie gry w ofercie PS Plus Extra 2025?

Gracze bardzo często proszą o Assassin’s Creed Mirage, czyli nowoczesny powrót do skradankowych korzeni serii osadzony w klimatycznym Bagdadzie. Wymieniają również Pacific Drive, nietypowy survival, w którym podróżujemy po strefie anomalii za kierownicą starego kombi. Nadal sporym zainteresowaniem cieszy się Atomic Heart, czyli pełen dziwacznych przeciwników FPS osadzony w alternatywnej, sowieckiej rzeczywistości. Lista życzeń zawiera też FC 25, nową odsłonę piłkarskiej serii od EA Sports. Z chęcią zobaczylibyśmy w Plusie Resident Evil Village, kontynuację horrorowej opowieści o Ethanie Wintersie, tym razem osadzoną w tajemniczej, mrocznej wiosce.

Trzeba jednak pamiętać, że żadna z tych gier nie została oficjalnie potwierdzona – to jedynie przewidywania społeczności. Mimo to, historia pokazuje, że niektóre typowania użytkowników Reddita potrafią się sprawdzić. Czy i tym razem tak będzie? Odpowiedź poznamy już jutro.

Nowe gry z PS Plus Extra i Premium pojawią się do pobrania od 15 lipca, czyli od trzeciego wtorku miesiąca, zgodnie z tradycyjnym harmonogramem Sony. Do tego czasu gracze wciąż mają chwilę, by ograć produkcje, które znikną z oferty. Przypominamy, jakie tytuły zostaną usunięte – pełna lista dostępna jest w naszej wcześniejszej wiadomości: Jakie gry opuszczą PS Plus Extra i Premium w lipcu 2025?.

Źródło: Reddit