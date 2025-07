Ostatni tydzień, by pograć w 6 gier z PS Plus

Zbliżamy się do ważnej aktualizacji katalogów gier Extra i Premium w PS Plus. Jeszcze siedem dni i kilka świetnych gier zostanie usuniętych z usługi. Grajcie zatem, dopóki nie zablokowano jeszcze dostepu.

9 lipca poznamy oficjalną ofertę PS Plus lipiec 2025 dla katalogów Extra i Premium, lecz zanim to nastąpi, warto skupić się nie na nadchodzących nowościach, ale na usuwanych grach. Dokładnie za tydzień, czyli 15 lipca, z usługi wyleci garść starszych tytułów, w tym polski hit od Techlandu czy bardzo wysoko oceniana odsłona Final Fantasy. Zatem jeśli ktoś jeszcze chce pograć, ma wystarczająco czasu, by się pobawić.

Lista gier usuwanych z PS Plus Extra i Premium w dniu 15 lipca 2025

Remnant II [PS5]

Vampire: The Masquerade – Swansong [PS5/PS4]

CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION [PS5/PS4]

Dying Light 2 Stay Human [PS5/PS4]

Mount & Blade II: Bannerlord [PS5/PS4]

Job Simulator [PSVR/PSVR2]

Warto jak zawsze przypomnieć, że dodanie gier do biblioteki czy nawet ich zainstalowanie nic nie pomoże. Wspomnianego dnia wszystkie tytuły z powyższej listy zostaną zablokowane. Dlatego jeśli chcecie w nie pograć bez późniejszego kupowania, bierzcie się do roboty.

Na pewno będzie nam brakowało w katalogu Extra tak wielkiej gry jak Dying Light 2 Stay Human. To pełna akcji gra z otwartym światem osadzona 20 lat po wydarzeniach z pierwszej części. Trafiamy do świata opanowanego przez wirusa i zamieszkanego przez bezlitosne hordy zombie. Gracz wciela się w Aidena Caldwella – pilgra wędrującego między ocalałymi osadami, dostarczającego ładunki, łączącego społeczności i poszukującego swojej siostry, która mogła przeżyć.

Szkoda również będzie stracić dostęp do Remnant II. To kontynuacja bestsellera Remnant: From the Ashes, osadzona w postapokaliptycznym świecie pełnym przerażających stworzeń i boskich bossów. Gracz przemierza różnorodne, losowo generowane lokacje, wykorzystując mieszankę dynamicznej walki dystansowej i wręcz, by przetrwać solo lub w kooperacji z dwójką przyjaciół. Rozbudowany system progresji archetypów, crafting i zróżnicowane wyposażenie gwarantują wysoką regrywalność i głębię rozgrywki.

Na koniec warto wspomnieć o usuwanym Crisis Core –Final Fantasy VII– Reunion, czyli odświeżonym prequelu kultowego FFVII. Gra oferuje pełne udźwiękowienie dialogów w wersji angielskiej i japońskiej, odświeżony system walki oraz nowo zaaranżowaną ścieżkę dźwiękową autorstwa Takeharu Ishimoto, co nadaje klasycznej historii nowy blask.

Źródło: PS Store