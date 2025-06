PS Plus lipiec 2025. Gracze stawiają na kontrowersyjny hit w ofercie

Już w najbliższą środę, 25 czerwca, Sony oficjalnie ujawni listę gier w ramach PS Plus Essential na lipiec 2025. Zanim jednak poznamy fakty, internet – jak co miesiąc – bawi się w przewidywania. Największa dyskusja toczy się na forum Reddit, gdzie użytkownicy w ramach specjalnego “Prediction Tournamentu” próbują wytypować nadchodzące gry.

PS Plus lipiec 2025. Jakich gier oczekuje społeczność?

W najnowszej rundzie Prediction Tournamentu na prowadzenie wysuwa się Atomic Heart, czyli bardzo wysoko oceniana strzelanka. Produkcja studia Mundfish zadebiutowała w lutym 2023 roku i od razu wzbudziła mieszane uczucia. Wszystko przez rzekome polityczne kontrowersje wokół jej twórców. W grze wcielamy się w agenta KGB, który stawia czoła zbuntowanym maszynom w tajnym ośrodku badawczym. Strzelanina, eksploracja i osobliwy humor to znaki rozpoznawcze tej produkcji.

Poza Atomic Heart, w przewidywaniach graczy często pojawiają się takie tytuły jak:

Resident Evil Village – ósma odsłona kultowej serii survival horrorów, która łączy klimat gotyckiego zamczyska z szaloną akcją.

– ósma odsłona kultowej serii survival horrorów, która łączy klimat gotyckiego zamczyska z szaloną akcją. EA Sports FC 25 – zeszłoroczna piłkarska premiera znanej serii (wcześniej FIFA)

– zeszłoroczna piłkarska premiera znanej serii (wcześniej FIFA) Banishers: Ghosts of New Eden – action RPG z elementami dramatycznej narracji, w którym duet łowców duchów zmaga się z klątwą i moralnymi wyborami.

Oczywiście, jak to bywa z przewidywaniami, warto podchodzić do nich z przymrużeniem oka. Ale jeśli choć część z tych typów się potwierdzi, lipcowa oferta PS Plus może być naprawdę mocna.

