Masz PS Plus, w lipcu za darmo możesz zagrać w świetne Tetris Effect: Connected

Już za niedługo posiadacze oryginalnego Tetris Effect na konsolach PS4 będą mogli nacieszyć się darmowym rozszerzeniem Connected. Twórcy dodadzą pełny cross-play. Do gry przez internet wymagany jest abonament PS Plus.

Jeszcze niedawno pisaliśmy o wyjściu The Medium na konsoli PS5. Tytuł ten wcześniej był ekskluzywny dla PC i Xboxów. Najwidoczniej i deweloperom Enhance Games skończyła się część umów na wyłączność z Microsoftem. Jak się okazuje, sytuacja dotyczy nie tylko wspomnianej, polskiej gry, ale także dodatku do niezwykle docenionego przez fanów serii Tetris Effect. Connected pobierzecie w lipcu jako darmową aktualizację dla wszystkich posiadaczy tej gry na PS4. Co jest bardzo ważne, nie zapomniano o wsparciu dla PSVR.

Warto zaznaczyć, że wraz z updatem na konsolach PlayStation do produkcji autorzy dodadzą pełen cros-play. Ten będą mogli testować wszyscy posiadacze wspomnianej gry już od 23 czerwca do 5 lipca. Beta będzie oczywiście możliwa do pobrania prosto z PS Store.

Cieszy mnie fakt, że nareszcie mnóstwo graczy będzie mogło przetestować to niezwykłe rozszerzenie, które dodaje masę nowych trybów do gry. Szczególnie zachęcam je sprawdzić w gronie znajomych, ponieważ w mojej opinii tam sprawdzają się najlepiej. Przypominam raz jeszcze, że bez wykupionego PS Plus nie zagracie na odległość.