Szykujcie miejsce na gry w PS Plus na kwiecień 2024. Tyle potrzeba, aby cieszyć się nowościami

Oferta PS Plus na kwiecień 2024 zapowiada się naprawdę nieźle, ale znów oznacza to zadbanie o dostępne miejsce na dysku konsoli. Ile potrzeba?

Z pełną rozpiską gier dostępnych w ramach PlayStation Plus Essential na kwiecień 2024 roku zapoznacie się w tym miejscu. Sony przygotowało bardzo fajny zestaw, w którym największą popularnością cieszyć się może Immortals of Aveum. To “Call of Duty z magami” nie okazało się wielkim hitem, ale jest nadal wartą uwagi pozycją. Tym samym to największy tytuł, który w kolejnym miesiącu może wylądować na dyskach subskrybentów.

Konto PlayStation Game Size na Twitterze znów podzieliło się konkretami technicznymi dotyczącymi nowych gier w Plusie. Mam tu na myśli oczywiście ilość wymaganego przez nie miejsca na dysku. Na szczęście tragedii nie ma, bo gracze będą musieli przygotować łącznie nieco ponad 69 GB wolnej przestrzeni dyskowej (troszkę więcej w przypadku PS4).

Ile miejsca zajmą gry w PS Plus kwiecień 2024?

Immortals of Aveum – PS5: 58,754 GB

– PS5: 58,754 GB Minecraft Legends – PS4: około 7,6 GB; PS5: około 7 GB

– PS4: około 7,6 GB; PS5: około 7 GB Skul: The Hero Slayer – PS4: 3,838 GB

No, także w tym miesiącu nie będzie trzeba się martwić o zajęcie zbyt wiele miejsca. Trzy propozycje, z których dwie są dość małymi produkcjami, a jedna wcale nie zajmuje rekordowego miejsca. Jest dobrze!

🚨 PS+ Essential April 2024 Games Size



⬛ Immortals of Aveum :



🔸 PS5 : 58.754 GB



🟪 Minecraft Legends :



🔸 PS4 : ~7.600 GB

🔸 PS5 : ~7.000 GB



🟦 Skul: The Hero Slayer :



🔸 PS4 : 3.838 GB



Available From April 2 – May 6 pic.twitter.com/KcYd8pS6QT — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) March 27, 2024

Jeśli nie posiadacie obecnie abonamentu PlayStation Plus, być może zainteresuje Was możliwość zgarnięcia go taniej? Jest na to bardzo prosty sposób, bo wystarczy skorzystać z kart doładowujących.

Miłej rozgrywki!

Źródło: https://twitter.com/PlaystationSize/status/1773060073448702031