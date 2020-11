PS Plus sposobem, by oszczędzić nawet 2,7 tys. zł na grach

Zastanawialiście się kiedyś, ile można zaoszczędzić rocznie na grach posiadając abonament PS Plus? Oto odpowiedź.

Sony ujawniło niedawno ofertę PS Plus grudzień 2020, więc znamy już wszystkie gry, jakie subskrybenci usługi dostali/dostaną w kończącym się roku. Warto więc pochylić się nad podsumowaniem, o które pokusił się serwis Pushsquare. A wynika z niego, ile kasy są warte wszystkie gry z PlayStation Plus w 2020 roku.

PS Plus – mały wydatek, duża oszczędność

Abonament PS Plus kosztuje w standardowej cenie 240 zł, lecz subskrypcję zawsze można wyrwać za mniejsze pieniądze na promocji, choćby tej z okazji Black Friday, gdzie za 12 miesięcy usługi płacimy od 175 zł. Jeszcze taniej jest w sklepach z kluczami i kto ma chrapkę na zakupy, poniżej znajdzie odpowiednie linki do ofert wraz z cenami.

Przyjmijmy, że za rocznego Plusa zapłaciliśmy 175 zł. To ile zaoszczędziliśmy na grach? Według wyliczeń Pushsquare, wszystkie gry z Plusa w 2020 roku są warte 789,72 dol., co w przeliczeniu na złotówki daje nam kwotę lekko ponad 2961 zł. Odejmując od tego 175 zł, wychodzi nam wynik 2786 zł i możemy przyjąć, że jest to nasza oszczędność.

Dyskusyjnym oczywiście pozostaje fakt realnej oszczędności, ponieważ w Plusie mamy zazwyczaj tytuły, które ograliśmy wcześniej i po prostu po nie nie sięgamy. Jesteśmy zatem ciekawi Waszych obliczeń. Czy jesteście w stanie napisać, po jakie gry w 2020 roku sięgnęliście tylko dzięki Plusowi i dzięki temu zaoszczędziliście pieniądze?

Promocja na PS Plus – sklepy zagraniczne Eneba: PS Plus na 12 miesięcy za 155,74 zł / UWAGA – aby uzyskać taką cenę, przechodzimy na stronę produktu, ustawiamy w prawym górnym rogu walutę na Euro, na liście poniżej wybieramy ofertę z najniższą ceną, dodajemy Plusa do koszyka, wpisujemy w koszyku kod rabatowy “PlanetaGracza” i wybieramy płatność przez Przelewy24. Klikamy Continue i jesteśmy przenoszeni na stronę płatności, gdzie waluta automatycznie zmienia się na złotówki, więc płacimy w PLN.

Gamivo: PlayStation Plus 365 Days PL za 160,16 zł / Cena z prowizją za płatność przez Przelewy24. UWAGA – aby uzyskać podaną cenę, przechodzimy na stronę produktu, na liście poniżej wybieramy ofertę z najniższą ceną, wyłączamy w koszyku płatny Program Ochrony Użytkownika.

CD Keys: PlayStation Plus na 12 miesięcy za 160,29 zł

Pamiętajmy też, że abonamentu PS Plus nie kupuje się dla darmowych gier, tylko przede wszystkim po to, by pograć online ze znajomymi. Subskrybenci mogą również korzystać z ekskluzywnych zniżek w PS Store i innych udogodnień.

Darek Madejski Wychowany na Amidze i pierwszej odsłonie PlayStation. Do dziś często sięga po hity z lat 90.