PS Plus z grudniową premierą „o gnębieniu i byciu złym” do sprawdzenia

W abonamencie PS Plus Premium wylądowała przedziwna gra do sprawdzenia. Naszym zadaniem jest niszczenie życia innym jako demoniczny bezwzględny władca.

Do PS Plus Premium przywędrował nowy trial, który możecie sprawdzić w ramach swojej subskrypcji. Choć graficznie może nie zachwycać, to tematycznie jest nietypowo i sądzę, że wiele osób przymknie oko na oprawę wizualną. Bo tutaj możesz stać się po prostu… złym. Wyobraź sobie hodowanie potworów, by następnie wypuścić je na wolność w pobliżu wioski. Możesz również zmienić lokalnego bohatera w wilkołaka, a przykładnego męża w rozpustnika. I oczywiście obserwować konsekwencje swoich niecnych czynów.

Ruinarch to gra o byciu potworem. Do sprawdzenia w PS Plus Premium

Ruinarch to produkcja dla jednego gracza, która w formie triala jest dostępna zarówno na PS5, jak i na PlayStation 4. Tytuł zadebiutował w PS Store niedawno, 7 grudnia 2023 roku. Dotychczas doczekał się kilkunastu opinii, z których średnia to 3,75/5. Zatem nie jest to tytuł dla każdego, choć patrząc na recenzje publikowane na Steam, wiele osób doceniło jego „złośliwość”.

Wśród plusów Ruinarch gracze wymieniają bardzo dobry i nowatorski pomysł bycia złośliwym. Doceniają też bardzo dużo możliwości czynienia zła oraz komiczność niektórych sytuacji, jakie wykreujemy. No i co najważniejsze, jest satysfakcja z sukcesu przemyślanego planu. Niestety, żeby przeprowadzić wyrafinowaną akcję, trzeba się trochę postarać.

Ruinarch (PS5/PS4) – testuj grę przez 1 godzinę w abonamencie PS Plus Premium

Wspomniałem, jak oceniany jest Ruinarch, to teraz kilka szczegółów o rozgrywce. Jak pisałem wyżej, czynimy zło. Grę możemy zaliczyć do symulacji typu sandbox, w której tworzysz przeszkody i konflikty w wygenerowanych proceduralnie światach fantasy. Bawimy się zatem relacjami i życiem mieszkańców, zazwyczaj doprowadzając do istnych tragedii. Otrzymujemy wiele narzędzi destrukcji. Przykładem niech będą zaklęcia, takie jak meteoryt, trzęsienie ziemi, kule ognia, piorun i wiele innych. Możemy zniszczyć cały świat ogniem i lodem, ale prawdziwa zabawa zaczyna się, gdy wtrącasz się do życia mieszkańców i wpędzasz ich we frapujące, tragiczne sytuacje. Tutaj deweloper pozwolił nam na roznoszenie plagi, tortury w specjalnych więzieniach, grzebanie w umysłach, apokalipsę zombie itp. itd.