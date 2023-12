PS Plus w grudniu z wampirami. Nowa premiera na PS5 do sprawdzenia w abonamencie

Dopiero co na konsoli PS5 mieliśmy premierę niezłej gry z wampirami, osadzonej w uniwersum Świata Mroku. Teraz możemy sprawdzić tytuł w PS Plus Premium.

PS Plus w grudniu wzbogaciło się o kolejne trzy triale, zatem jeśli posiadasz abonament Premium, zobacz gdzie je pobierzesz. Od razu wspomnę, że pogramy w nie jedynie na PS5. Największą grą do przetestowania jest Vampire: The Masquerade – Justice. Gra jest dostępna jedynie na PlayStation VR2, więc nie każdy skorzysta z okazji. Bez gogli zagracie jednak w dwa inne triale i choć są to małe indyki, jeden z nich wygląda naprawdę ciekawie.

PS Plus w grudniu z kolejnymi trialami Premium

Jak wspomniałem, najciekawiej prezentuje się Vampire: The Masquerade – Justice. Gra zadebiutowała na PS5 oraz PC w zeszłym miesiącu. W ramach wersji próbnej, mamy dostęp do pełnej gry przez jedną godzinę. Trochę mało, lecz jeśli nie macie za dużo gier VR, zawsze można się chwilę pobawić. Gra wrzuca nas w uniwersum Świata Mroku, w którym przyjdzie nam wcielić się w wampira podążającego tropem spisku w Wenecji. Sporo tu skradania, akcji oraz moralnych wyborów. Oprawa graficzna, jak to zazwyczaj bywa w grach VR, nie porywa, ale jest za to naprawdę klimatyczna i mroczna.

Vampire: The Masquerade – Justice (PS5) – pobierz trial i graj przez 1 godzinę

Z pozostałych trialów mamy Super Crazy Rhythm Castle, czyli również świeżutką premierę z listopada 2023. To gra muzyczna, ciesząca się dobrymi opiniami w PS Store. Odnajdą się w niej fani zabawy w kooperacji. Tytuł jest mieszanką gry logicznej oraz rytmicznej. Razem ze znajomymi odwiedzimy Zamek Rytmu, w którym czeka na nas nieobliczalny król Ferdynand, gotów bronić swej korony i popsuć nam humor. Dobrze, że dostaliśmy na ten trial chociaż 2 godziny.

Super Crazy Rhythm Castle (PS5) – pobierz trial i graj przez 2 godziny

Na koniec możemy wypróbować Persha and the Magic Labyrinth -Arabian Nyaights- i jest to najsłabsza produkcja z dzisiaj prezentowanych. Choć jeśli lubisz gry logiczne, w których podstawową zasadą jest dopasowanie trzech identycznych elementów w pionie lub poziomie, aby zniknęły, może skusisz się i pobierzesz trial. Grę można testować przez jedną godzinę.