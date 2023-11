Mamy dobre wieści dla posiadaczy abonamentu PS Plus Premium. Przez 2 godziny możecie pobawić się przy świetnej grze z Polski, która dopiero co miała swoją premierę.

Wersje próbne gier w PS Plus Premium pozwalają nam sprawdzić mnóstwo dobrych gier. Możemy się jednak przy nich bawić się przez ograniczony czas. O wielu takich trialach już pisaliśmy (sami przejrzyjcie, w co można pograć), a teraz do tego grona dochodzi najnowsza produkcja od studia One More Level. Żeby było lepiej, jest to bardzo udana gra w klimacie cyberpunkowym z tego roku.

Ghostrunner 2 w PS Plus Premium do pobrania

Ghostrunner 2 zadebiutował na konsoli PS5 w zeszłym miesiącu, 26 października. Natomiast teraz każdy subskrybent Premium może pobrać z PS Store trial, a warto, ponieważ mamy do czynienia z bardzo udaną produkcją. W sklepie PlayStation tytuł posiada oceny 4.61/5, a na Metacritic użytkownicy wystawili mu noty na poziomie 8.4/10. Również wersja gry na PC posiada bardzo pozytywne opinie na Steam (90% osób poleca grę). Zatem jednoznacznie świadczy to o wysokim poziomie polskiej produkcji.

Kto pobierze trial Ghostrunner 2 (link poniżej), będzie mógł spędzić przy pełnej wersji gry równiutkie 2 godziny. To zdecydowanie wystarczy, by osobiście ocenić ten hardcorowy slasher FPP w cyberpunkowej, post-apokaliptycznej przyszłości.