Wykupujesz PS Plus lub Xbox Game Pass? Zastanawiam się, ilu graczy zmieści jeszcze w swoim budżecie abonament GTA Plus. Dzięki niemu Rockstar pozwala pobierać wybrane gry bez dodatkowych opłat. Ile to kosztuje?

Świat gamingu obrasta w abonamenty. Większość graczy subskrybuje PS Plus lub Xbox Game Pass. Nie znaczy to jednak, że inne firmy nie zamierzają walczyć o naszą uwagę oraz portfele. Do tego grona dołącza Rockstar, który w ramach swojego GTA Plus postanawia dawać graczom dostęp do „zmieniającego się zestawu gier”.

Abonament GTA Plus – cena i dostępne gry

Jak sama nazwa subskrypcji wskazuje, profity do niej „przyczepione” są związane z marką GTA. Choć nie wiadomo, czy w przyszłości w ramach proponowanych gier nie pojawią się przedstawiciele innych serii od Rockstar Games. Fajnie byłoby dostać dostęp choćby do starszych odsłon Max Payne czy też Red Dead Redemption.

Póki co, posiadacze abonamentu mogą pobierać bez dodatkowych opłat remastery GTA 3, GTA Vice City i GTA San Andreas. Wchodzą one w skład kolekcji The Definitive Edition.

Jakby nie było, Rockstar może ulepić ze swojego GTA Plus jedynie mikro wersję Game Passa. Jeśli firma zamierza dawać nam dostęp jedynie do swoich gier, a na to wygląda, to… sami wiecie, jak płodnym deweloperem są mistrzowie od GTA.

Abonament GTA Plus kosztuje miesięcznie 26,99 zł. Jest on dostępny jedynie na konsolach PS5, PlayStation 4, Xbox Series i Xbox One.

Inne korzyści z posiadania abonamentu Rockstar

Dostęp do gier to jedna z korzyści, która pewnie będzie rozwijana. Subskrypcja oferuje osobom zakochanym w marce Grand Theft Auto wiele profitów: