PS Plus Extra i Premium na maj 2025. Jakie gry mogą trafić do usługi?

Pierwszy majowy zapowiedź PS Plus w tym roku przynosi sporo spekulacji. Redakcja TrueTrophies sugeruje, że wśród nowych gier mogą (choć nie muszą!) pojawić się trzy przynajmniej niecodzienne propozycje, które warto mieć na oku.

Jakie gry w PS Plus Extra i Premium na maj 2025?

Według przypuszczeń redakcji TrueTrophies, jednym z kandydatów jest Grand Theft Auto III – The Definitive Edition. To odświeżona wersja kultowego otwartego świata z usprawnioną oprawą graficzną, nowymi efektami oświetlenia i szybszym ładowaniem. Choć Rockstar nie potwierdził dodania remastera do PS Plus, fani oryginału z 2001 roku mogą mieć nadzieję na powrót do Liberty City w nowej odsłonie. Szczególnie w obliczu niedawnych rewelacji dotyczących GTA VI.

Kolejna spekulacja dotyczy Chants on Sennar, przygodowej gry logicznej, w której eksplorujemy tajemniczy świat za pomocą śpiewu i dźwięków. Produkcja zyskała uznanie za unikalny styl artystyczny i nieszablonowe zagadki. Jej ewentualne dodanie do PS Plus Extra/Premium byłoby miłą niespodzianką dla fanów niszowych tytułów narracyjnych.

Ostatnią pozycją na liście jest WALL-E z PS2. Klasyczna platformówka oparta na filmie Pixara, w której sterujemy uroczym robotem sprzątającym zniszczoną Ziemię. Choć oryginalna wersja pojawiła się na starych konsolach, spekulacje mówią, że Sony mogłoby udostępnić ją w ramach wstecznej kompatybilności.

Na razie są to tylko przypuszczenia, ale już 14 maja przekonamy się, czy subskrybenci PS Plus Extra i Premium otrzymają któryś z tych tytułów. Jeśli tak, od 20 maja będzie można zacząć je pobierać i grać na swoich konsolach. Sprawdźcie też listę usuwanych gier w maju!

