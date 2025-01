Te gry najpewniej znikną z PS Plusa już niebawem. Lepiej się przygotować

Internauci wybrali kilka gier, które najpewniej już w styczniu 2025 znikną z oferty PS Plus. Nie jest to pewne, ale szanse są niestety bardzo duże.

Gdy tylko Sony ujawniło oficjalną ofertę gier dostępnych na styczeń 2025 roku w progu Essential… no cóż, nie poszło zbyt dobrze. Gracze zaczęli narzekać i to całkiem słusznie, bo firma oferuje im przecież przede wszystkim Suicide Squad: Kill the Justice League. Tytuł ten był od początku skazany na porażkę, mało kto się nim interesuje, a do tego twórcy ogłosili niedawno zakończenie dalszego rozwijania gry. I niestety nie mam dobrych wieści na pocieszenie.

Bowiem nowy miesiąc to również nowy zestaw gier usuwanych z droższych progów Plusa, czyli Extra i Premium. Do tej pory Sony nie pokusiło się o rozpiskę, ale na podstawie danych internautom na Reddicie udało się wskazać te gry, które najpewniej wylecą z usługi. Wśród nich nie zabrakło kilku hitów czy przeoczonych tytułów, w które warto byłoby zagrać. Nie jest to więc nic oficjalnego, ale przynajmniej część z tych gier faktycznie może zniknąć.

Gry, które mogą zniknąć z PS Plus w styczniu 2025:

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition

Tales of Arise

Wild Hearts

Outriders

Scarlet Nexus

The Forgotten City

Jedną z największych strat może okazać się The Outer Worlds w edycji Spacer’s Choice, które do PS Plus Extra i Premium trafiło aż rok temu. Fani Bandai Namco również nie mają na co liczyć, bo gracze powinni przygotować się na stratę Tales of Arise i kilku innych gier z cyklu “Tales of”. Wydawać by się mogło, że po roku od dodania do usługi, gry w końcu wylecą, ale tak się wcześniej nie stało ze Scarlet Nexus, które w styczniu będzie obchodzić już dwa lata w usłudze. Po tak długim czasie mało jest jednak prawdopodobne, że gry te nadal w PS Plusie zostaną. Wedle internautów, można spodziewać się usunięcia Scarlet Nexus, ale jeśli tak, to równie dobrze może wylecieć cały cykl “Tales of”.

Po dwóch latach “Plusowicze” mogą stracić również dostęp do polskiego Outriders. Z kolei EA przyzwyczaiło graczy, że usuwa swoje tytuły po zaledwie 6 miesiącach w abonamencie, jak najpewniej stanie się właśnie z Wild Hearts. Jeśli chodzi o gry indie, jedyną produkcją zaznaczoną przez graczy do usunięcia wydaje się The Forgotten City (równo 24 miesiące w usłudze). Przynajmniej część z wytypowanych gier może faktycznie zostać usunięta.

Źródło: Reddit