PS Plus od dzisiaj z kolejną nowością. GTA w usłudze

GTA III trafia do PS Plus i jest to ostatni bonus na czerwiec. Na zakończenie Days of Play 2025 Sony dorzuca klasykę w odświeżonej wersji.

Czerwiec jeszcze się nie skończył, a Sony właśnie wrzuciło ostatnią niespodziankę dla subskrybentów PS Plus. Do oferty Extra i Premium dołącza Grand Theft Auto III – The Definitive Edition, czyli kultowa gra w nowej, podrasowanej wersji. Gracze z Azji już mogą ją pobrać, a reszta świata dołączy do zabawy we wtorek, 11 czerwca, w okolicach południa.

GTA w PS Plus

GTA III: Definitive Edition to część trylogii, która obejmuje także Vice City i San Andreas, ale teraz po raz pierwszy ta konkretna część pojawia się jako samodzielny tytuł w PS Plus. Gra jest dostępna zarówno na PS4, jak i PS5, a odświeżona wersja może pochwalić się szeregiem usprawnień. Od nowoczesnego sterowania, przez poprawione oświetlenie, po ostrzejsze tekstury i większy zasięg renderowania.

Dla wielu graczy to szansa, by powrócić do Liberty City w zupełnie nowej odsłonie. Albo poznać ten tytuł po raz pierwszy. Choć pierwotnie gra zadebiutowała ponad 20 lat temu, to klimat brutalnego miasta i początków sandboxowego szaleństwa Rockstar wciąż robi robotę.

Warto przypomnieć, że GTA III to produkcja, która zrewolucjonizowała gry akcji. Otwarte miasto, masa swobody i radio z hitami – to wszystko sprawiło, że gra zapisała się złotymi literami w historii branży. Dzięki PS Plus Definitive Edition trafia do jeszcze szerszego grona odbiorców. Mogą oni doświadczyć tej legendy w nieco bardziej współczesnym wydaniu.

Days of Play 2025 kończy się 11 czerwca. GTA III to ostatni z licznych bonusów przygotowanych na to święto graczy. Wcześniej subskrybenci mogli zgarnąć m.in. Destiny 2: The Final Shape, Another Crab’s Treasure, Skull and Bones czy klasyczne przygodówki Myst i Riven. Wkrótce poznamy też pełną listę gier Extra i Premium na drugą połowę miesiąca oraz tytuły, które znikną z oferty w lipcu.

Źródło: PlayStationLifestyle