Masz 24 godziny na 6 gier z PS Plus. Ostatni dzwonek

Masz tylko 24 godziny na te 6 gier z PS Plus. Po 15 lipca znikają na dobre. Oznacza to ostatnią okazję na odpalenie tych gier i sprawdzenie, czy warto za nie płacić.

Jeśli planowałeś odpalić któryś z hitów dostępnych w katalogu PS Plus Extra lub Premium, to naprawdę ostatni moment. Już 15 lipca o godzinie 10:00 Sony usuwa z oferty aż sześć gier. To oznacza, że nie pograsz w nie już ani sekundy, chyba że kupisz je osobno. Nawet dodanie ich do biblioteki czy wcześniejsze zainstalowanie nic tu nie zmienia. Możesz tylko postarać się nadrobić albo sprawdzić, zanim będzie trzeba je kupować.

Lista gier do usunięcia z PS Plus Extra i Premium

Wśród tytułów, które lada chwila znikną, są naprawdę mocne pozycje – zarówno RPG, akcyjniaki, jak i gra VR. Najbardziej zaboli chyba utrata Dying Light 2: Stay Human, czyli dużej, otwartej produkcji z wirusem zombie w tle i bardzo satysfakcjonującym parkourem. Poza tym wypadają też m.in. świetnie oceniane Remnant II czy remake Crisis Core Final Fantasy VII – Reunion.

Oto pełna lista gier, które znikną z PS Plus 15 lipca:

Remnant II [PS5]

[PS5] Vampire: The Masquerade – Swansong [PS5/PS4]

[PS5/PS4] CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION [PS5/PS4]

[PS5/PS4] Dying Light 2 Stay Human [PS5/PS4]

[PS5/PS4] Mount & Blade II: Bannerlord [PS5/PS4]

[PS5/PS4] Job Simulator [PSVR/PSVR2]

Nie ma co liczyć na taryfę ulgową. Sony zawsze wycina tytuły równo, a blokada wchodzi w życie automatycznie. Jeśli więc masz którąkolwiek z tych gier na oku, zostało Ci mniej niż dobę. Idealny moment, by przynajmniej liznąć fabułę albo przekonać się, czy warto dodać je później do kolekcji na stałe. Jak zawsze – katalog PS Plus zmienia się cyklicznie, ale szkoda, że tym razem odpada aż tyle dużych produkcji. Jeśli masz dziś wolny wieczór, wiesz, co robić.

Źródło: PS Store