Jeszcze 24 godziny rabatów z PS Plus. Wśród promocji 2 gry Uncharted za 42 zł

Kto posiada abonament PS Plus i kupuje cyfrowe gry w PlayStation Store, może obecnie korzystać z ekskluzywnych promocji. Oferta obejmuje blisko 100 gier i dodatków na konsole PS5 i PS4. Wśród przecenionych tytułów znajdziemy Sifu, Uncharted 4 czy Borderlands Legendary Collection. Jest również taniutki dodatek do Horizon Zero Dawn. Jeśli chcesz natomiast tanio przedłużyć bądź kupić subskrypcję, zerknij na naprawdę nieźle pościnane ceny doładowań portfela do PS Store:

Promocja na gry dla posiadaczy abonamentu PS Plus

Oferta będzie aktywna tylko do końca jutrzejszego dnia, czyli 17 października. Warto spojrzeć na pełną ofertę na oficjalnej stronie PlayStation. Poniżej wymieniamy kilka ciekawych ofert, które wydają się najbardziej kuszące:

Dajcie znać, czy coś wpadnie do Waszego koszyka z zakupami!