W PS Plus czeka na Was sporo atrakcji i to bez żadnych dodatkowych opłat

Nowe darmowe pakiety w PS Plus. Gracze zgarniają dodatki do 4 gier! PUBG, Rainbow Six, THE FINALS i Crystal of Atlan z prezentami dla subskrybentów.

Sony znów rozdaje bonusy dla użytkowników PS Plus i tym razem naprawdę jest w czym wybierać. Aż cztery gry otrzymały nowe darmowe pakiety, które można dodać do swojej biblioteki, o ile ma się aktywny abonament. Część z nich dostępna jest tylko przez ograniczony czas, więc lepiej nie odkładać tego na później.

PS Plus – odbierz darmowe DLC czerwiec 2025

Na początek warto zwrócić uwagę na Rainbow Six Siege, gdzie dostępny jest pakiet zmiany wyglądu oraz 7-dniowy boost do Rozgłosu. Uwaga: zawartość będzie aktywna tylko do końca trwającego sezonu. Później znika, więc kto pierwszy, ten lepszy.

Fani fantasy i mobilnego stylu rozgrywki też coś dostali. W Crystal of Atlan można odebrać opale, złoto, skrzynki energii i katalizator. To wszystko w ramach jednego pakietu i zupełnie za darmo, jeśli jesteś członkiem PS Plus.

Kolejna nowość to THE FINALS, czyli jedna z bardziej dynamicznych strzelanek free-to-play. Do odebrania jest tam zestaw Wireframe Wrecker Set, zawierający sześć skórek broni i jeden talizman. Stylówa? Jak najbardziej na poziomie.

I na koniec kultowe PUBG. Tu PlayStation dorzuca drugą w tym roku paczkę bonusów dla subskrybentów. W środku znajdziesz aż 5 skrzynek myśliwego, 5 kluczy i 80 kuponów na kontrabandę. Idealna okazja, żeby odświeżyć swoją kolekcję i pograć bez dodatkowych kosztów.

Źródło: PS Store