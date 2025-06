PS Plus niewymagany. W wielkiego hiciora zagracie bez dodatkowych opłat

GTA Online bez PS Plus na PS5 i PS4. Nowa aktualizacja daje wszystkim dostęp do gry online, ale tylko przez najbliższy, ograniczony czas.

Rockstar znowu rozdaje prezenty. A właściwie robi wyjątek. Dzięki najnowszej aktualizacji do GTA Online, zatytułowanej Money Fronts, gracze na PlayStation 4 i PlayStation 5 mogą wskoczyć do sieciowej rozwałki bez konieczności posiadania abonamentu PS Plus. Ale uwaga, bo ta promocja potrwa tylko do 1 lipca.

PS Plus niewymagany

Co ciekawe, to nie pierwszy raz, kiedy Rockstar decyduje się na taki ruch. Przy premierze większych aktualizacji studio często luzuje zasady i pozwala graczom cieszyć się sieciową częścią Grand Theft Auto V bez dodatkowych opłat. Tym razem jest podobnie. Nie musisz płacić za PS Plus, by brać udział w nowych misjach, wyzwaniach i oczywiście chaosie, który serwuje Money Fronts.

Nowe rozszerzenie do GTA Online wprowadza kilka ciekawych nowości fabularnych. Głównym bohaterem jest tajemniczy pan Faber, król prania brudnych pieniędzy w San Andreas, i jego elegancki wspólnik Raf De Angelis. Gracz nawiązuje z nimi „biznesową” współpracę i… wiadomo jak to się kończy. Rockstar stawia tu na klimat mafijny z nutką luksusu i oczywiście solidną porcję nowych aktywności.

Warto pamiętać, że GTA Online nadal nie jest grą free-to-play. Aby skorzystać z tej okazji, trzeba posiadać grę albo pełne GTA V, które można aktualnie kupić na PS Store za około 80 zł, albo samodzielne GTA Online, dostępne za niecałe 40 zł. Ale jeśli już masz jedną z wersji, teraz masz świetną okazję, by pograć bez PS Plus i sprawdzić nowości bez dodatkowych kosztów.

