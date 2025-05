Za darmo tylko dla posiadaczy PS Plus. Oto jak odebrać aż 4 prezenty

Nowe darmowe dodatki do gier w ramach PS Plus są już dostępne w PS Store. Łącznie zgarniecie aż 4 DLC do różnych, mniej lub bardziej popularnych pozycji.

Zanim zdecydujecie się na skorzystanie z nowej oferty PlayStation Plus, warto pamiętać, że konieczne jest posiadanie aktywnej subskrypcji. Dlatego zachęcamy do rozważenia doładowań dostępnych na platformie Instant-Gaming. Dzięki nim możecie znacznie zaoszczędzić!

Sprawdź: PS Plus maj 2025 oficjalnie. Lista gier na PS5 i PS4 ujawniona

Aż 4 dodatki za darmo w PS Plus

Jeśli jesteś subskrybentem PlayStation Plus, czeka na Ciebie miła niespodzianka — cztery darmowe pakiety dodatków do popularnych gier. Wystarczy zalogować się na swoje konto w PS Store i dodać je do biblioteki, by wzbogacić swoje ulubione tytuły o nowe przedmioty, skórki, bonusy i tym podobne „ulepszacze” rozgrywki.

W grze Faaast Penguin, czyli w szalonych wyścigach pingwinów, otrzymasz 500 kryształów (waluta w grze) oraz 400 sztuk niebieskiego dymu — zużywalnego przedmiotu przydatnego podczas rozgrywki. Pakiet dostępny jest za darmo dla subskrybentów do 1 sierpnia 2025 roku.

Dla fanów bijatyki Brawlhalla przygotowano Bonus Pack 18, który zawiera:

Skórkę 0RC4 M4K0

Odblokowanie Legendy Mako

Skórkę broni RGB Greatsword

Pakiet ten również jest dostępny za darmo dla subskrybentów do 7 lipca 2025 roku.

W grze Bleach: Brave Souls możesz odebrać pakiet zawierający:

5 kupon przywołania

5 bilet na akcesoria

50 kuponów dusz

Pakiet ten dostępny jest za darmo dla subskrybentów PS Plus do 1 czerwca 2025 roku.

Dla graczy Warlander przygotowano ekskluzywny pakiet zawierający:

Zwiększenie doświadczenia x5

Zwiększenie nagród x5

Zwiększenie liczby rzadkich przedmiotów x5

10 kryształów aury

Pakiet ten dostępny jest za darmo dla subskrybentów do 31 maja 2025 roku.

Źródło: PlayStation Store