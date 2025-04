PS Plus maj 2025 oficjalnie. Lista gier na PS5 i PS4 ujawniona

Sprawdzajcie, jakie gry wpadną już za tydzień do oferty PS Plus maj 2025. Pobiorą je wszyscy posiadacze abonamentu, a jest na co czekać.

Dzisiaj na oficjalnym blogu PlayStation pojawiły się oficjalne wieści dotyczące tego, jakie gry na PS5 i PS4 trafią do oferty PS Plus maj 2025 w progu Essential. Jak zawsze, przygotowano trzy tytuły i jak zawsze, musimy poczekać jeszcze tydzień, by pobrać je na swoją konsolę.

PS Plus maj 2025 – oferta i lista gier Essential

Ark: Survival Ascended | PS5

Balatro | PS5, PS4

Warhammer 40,000: Boltgun | PS5, PS4

Ark: Survival Ascended | PS5 – opis gry

Wejdź do prehistorycznego świata, w którym to Ty decydujesz, jak przetrwać. W „Ark: Survival Ascended” na PS5 stworzysz własne plemię, ujarzmisz i rozmnożysz setki gatunków dinozaurów oraz innych pradawnych stworzeń. Czekają na Ciebie eksploracja, rzemiosło, budowanie baz i walka o dominację w brutalnym ekosystemie. Ta odświeżona wersja klasycznego survival sima została zbudowana od podstaw w Unreal Engine 5, oferując zachwycającą grafikę, realistyczną fizykę i szereg ulepszeń zwiększających komfort rozgrywki.

Gra zawiera wszystkie znane światy z serii Ark, w tym Scorched Earth, Aberration, Extinction oraz obie części Ark Genesis. Możesz grać online z maksymalnie 70 osobami, w zamkniętych sesjach dla 8 graczy lub lokalnie na podzielonym ekranie w duecie.

Balatro | PS5, PS4 – opis gry

W „Balatro” klasyczny poker zyskuje zupełnie nowe oblicze! Ta unikalna gra łączy elementy roguelike z budowaniem talii, oferując szalone kombinacje, nielegalne układy kart i potężne jokery zmieniające zasady gry. Twoim celem jest tworzenie silnych synergii z legalnych pokerowych rąk i specjalnych kart, by zdobywać coraz więcej żetonów i pokonywać wymagające poziomy trudności – tzw. blindy.

W trakcie rozgrywki odkrywasz nowe talie i bonusowe układy kart, a każdy run oferuje inne możliwości rozwoju strategii. Czeka Cię sporo kombinowania, by dotrzeć do boss blinda, pokonać ostatnią rundę i zgarnąć zwycięstwo.

Warhammer 40,000: Boltgun | PS5, PS4 – opis gry

Chwyć za Boltguna i ruszaj do boju! „Warhammer 40,000: Boltgun” to intensywny oldschoolowy shooter inspirowany latami 90., który łączy kultowe realia uniwersum Warhammera z dynamiczną akcją w stylu klasycznych FPS-ów. Wciel się w zahartowanego w boju Space Marine’a, który wyrusza na niebezpieczną misję przeciwko siłom Chaosu – od zbuntowanych Marines po demoniczne istoty.

Rozprawiaj się z heretykami w pixelartowej estetyce pełnej krwi, ognia i eksplozji. Przebiegaj ogromne poziomy, wykonuj widowiskowe skoki i miażdż wrogów arsenałem godnym Imperium. To nostalgiczna jazda bez trzymanki dla fanów szybkiej, bezpośredniej rozwałki.

Nowe gry w PS Plus pobierzesz już wkrótce

Przedstawione dzisiaj gry będziemy mogli zacząć pobierać od najbliższego wtorku, a więc dorwiemy się do nich już 6 maja. Pamiętajcie również, by odebrać tytuły z mijającego miesiąca, ponieważ zostaną one zastąpione nadchodzącą ofertą. A warto zaopatrzyć się w gry kwietniowe, wśród których znajdziemy polski hit w postaci RoboCop: Rogue City. Pełną listę „podmienianych” gier publikowaliśmy w tej wiadomości.

