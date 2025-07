Dwa nowe dodatki już dostępne do odebrania w PS Plus

Dwa nowe dodatki z PS Plus czekają na Was za darmo do odebrania w PlayStation Store. Oto bonusy do Bleach: Brave Souls i Crossout.

Posiadacze subskrypcji PlayStation Plus mogą od teraz odebrać dwa kolejne pakiety dodatków. Tym razem chodzi o bonusy do gier Bleach: Brave Souls oraz Crossout. Zawartość może nie odmieni całej rozgrywki, ale z pewnością ułatwi życie i pomoże wyróżnić się na polu walki.

PS Plus – darmowe dodatki

W przypadku Bleach: Brave Souls gracze otrzymają pakiet z kuponami gacha, które umożliwiają losowanie jednej z pięciu potwierdzonych postaci z najwyższej półki. Do tego dochodzą bilety na akcesoria oraz 50 standardowych kuponów dusz. To niezły zastrzyk na start lub dobry boost dla bardziej zaawansowanych graczy, którzy chcą trafić konkretne buildy bez grindu.

Z kolei w Crossout do odebrania jest pełnoprawny pojazd opancerzony Astro – gotowy do bitwy zestaw z unikalnym malowaniem, podzespołami i armatami automatycznymi. Gracze dostają też dostęp do zestawu naklejek, dekoracji i części strukturalnych, których nie można zdobyć nigdzie indziej. Dodatkowo liczba maksymalnych części konstrukcyjnych zostaje podniesiona do 60. Pojazd można zamontować bezpośrednio z menu garażu, co pozwala od razu ruszyć na pole walki z nowym sprzętem.

Oba pakiety są dostępne bezpłatnie dla abonentów PS Plus i można je pobrać prosto z PlayStation Store. To kolejny przykład tego, jak Sony stara się dodawać do subskrypcji drobne dodatki dla fanów gier-usług, które regularnie rozwijają swój ekosystem.

Warto dodać, że takie drobne pakiety pojawiają się regularnie, więc warto co jakiś czas zaglądać do zakładki z korzyściami PS Plus – można tam znaleźć zarówno boosty, jak i kosmetyczne dodatki, które często są dostępne tylko przez ograniczony czas.

