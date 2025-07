Polski megahit bez konsoli PS5. Genialna nowość dzięki PS Plus

Cyberpunk 2077 trafia do chmury! PS Portal pozwala zagrać bez konsoli, ale tylko wybranym, czyli tym z abonamentem PS Plus!

Sony dorzuciło właśnie Cyberpunka 2077 do bezpośredniego streamingu w PS Portal. To zdecydowanie największy tytuł dostępny w tej funkcji.

Duże RPG w wersji dla Portala dzięki PS Plus

PlayStation Portal od początku kusił możliwością grania bez konsoli, ale teraz naprawdę zaczyna nabierać rumieńców. Do wersji beta cloud streamingu trafił właśnie Cyberpunk 2077, czyli tytuł, który do tej pory wymagał konkretnego sprzętu. Teraz wystarczy dostęp do PS Portal i subskrypcja PS Plus Premium, by wskoczyć do Night City. Bez PS5, bez kabli, bez instalacji.

Warto jednak zaznaczyć, że to wciąż beta. Nie wszystko może działać perfekcyjnie, więc jeśli przytrafi się jakiś lag czy problem techniczny, nie ma sensu rzucać Portalem o ścianę. Sam fakt, że gra tej skali jest już streamowana bezpośrednio przez PS Portal, to spore osiągnięcie.

Na razie opcja dostępna jest tylko dla subskrybentów najwyższego poziomu PS Plus, czyli Premium. Inni, na Extra i Essential, muszą obejść się smakiem, przynajmniej jeśli chodzi o chmurę. Oczywiście posiadacze wersji Extra mogą pobierać CP77 na swoje dyski PlayStation 5.

Nieprzypadkowo aktualizacja PS Portal zbiega się z dodaniem Cyberpunka 2077 do lipcowego katalogu PS Plus. Gracze mogą zacząć przygodę już teraz, a jeśli gra przypadnie im do gustu, to dodatek Phantom Liberty czeka w promocji z 30% zniżką. Po ostatniej, raczej mało zachwycającej aktualizacji systemowej PS Portal, ta nowość może wreszcie faktycznie ucieszyć graczy.

Źródło: PlayStationLifestyle