PS Plus rozdaje bonusy do darmowych hitów | Newsy - PlanetaGracza

PS Plus rozdaje bonusy! Darmowe pakiety do Overwatch 2, Sky i (cały czas) Infinity Nikki czekają na odbiór. Wystarczy tylko kilka kliknięć.

Sony ponownie rozdaje bonusy w ramach PS Plus. Tym razem do zgarnięcia są dwa świeże pakiety do Overwatch 2 oraz Sky: Children of the Light. Jeśli gracie w którąś z tych gier, warto je odebrać, bo wpadnie wam trochę kosmetyki i przyspieszaczy. A przy okazji przypominamy – pakiet do Infinity Nikki wciąż jest dostępny!

PS Plus ma kolejne 2. darmowe pakiety

Zacznijmy od Overwatcha 2 – PS Plusowicze mogą teraz dorwać za darmo Pakiet Gwishin dla Bastiona. W środku znajdziecie legendarną skórkę Gwishin (czyli Bastion w wersji stylizowanej na mrocznego robota) oraz pięć pominięć poziomów Karnetu Bojowego. Uwaga: pominięcia nie działają na poziomach powyżej 80, ale można je zachować na kolejny sezon.

Drugi prezent to Letni Pakiet do Sky: Children of the Light. W środku czeka aż 30 świec (czyli podstawowej waluty), a także kilka uroczych zaklęć: trzy dzielone wspomnienia, trzy torty urodzinowe i trzy ozdobne popcorny. Wszystko to podbije klimat gry i doda nieco uroku podczas eksploracji.

A jeśli jeszcze nie odebraliście bonusów do Infinity Nikki, to warto to nadrobić. Pakiet zawiera m.in. ozdoby dla postaci i dodatkowe elementy garderoby. Wszystko dostępne bezpłatnie dla subskrybentów PS Plus – wystarczy kliknąć w odpowiedni kafelek w sklepie.

Pamiętajcie, że wszystkie te pakiety mają charakter czasowy. Mogą zniknąć tak szybko, jak się pojawiły. Jeśli choć jedna z tych gier jest na waszym radarze, nie zwlekajcie z odbiorem. W końcu za darmo to dobra oferta.

