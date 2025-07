47 premier lipca za 0 zł. Nie płać za nowości, oto najnowsze gry za darmo

Lipiec 2025 roku przyniósł ze sobą niezliczone premiery gier free to play. My wybraliśmy z nich 47 najlepszych, które zaskoczyły różnorodnością i jakością wykonania. W zestawieniu znajdziecie mnóstwo świetnych tytułów, które możecie dodać do swojej biblioteki zupełnie bez opłat. Zatem pora zaopatrzyć się w nowe gry za darmo – przeglądajcie i pobierajcie.

Wśród nich są zarówno pełnoprawne gry RPG akcji, dynamiczne strzelanki, klimatyczne horrory, jak i relaksujące platformówki czy nietuzinkowe przygodówki. Każdy znajdzie coś dla siebie – niezależnie od tego, czy szuka mocnych wrażeń, czy spokojnej rozgrywki na wieczór. Wszystkie gry za darmo pobierzecie bezpośrednio na Steam.

Jeśli lubicie testować nowości z segmentu free to play, nasze zestawienie będzie dla Was prawdziwą kopalnią perełek. Większość pozycji została bardzo ciepło przyjęta przez społeczność, a niektóre tytuły zebrały wręcz przytłaczająco pozytywne recenzje już w pierwszych dniach od premiery.

Zajrzyj więc do naszego zestawienia i sprawdź, które darmowe gry zadebiutowały w ostatnich tygodniach – być może trafisz na swój nowy ulubiony tytuł.

Off The Grid

Steam udostępnił pełną wersję Off The Grid, czyli gry AAA battle royale stworzonej przez Neilla Blomkampa – reżysera filmów District 9 i Elysium. Akcja toczy się w niedalekiej przyszłości, gdzie po brutalnym teleturnieju wcielasz się w bio-maszynę składającą się z cybernetycznych kończyn, które zdobywasz po pokonanych przeciwnikach.

Możesz wymieniać kończyny, dostosowywać taktykę i korzystać z ponad 15 opcji modyfikacji, co daje ogromne możliwości w starciach. Walka rozgrywa się w widowiskowym świecie sci-fi, gdzie sława w teleturnieju przewyższa strach przed śmiercią – bowiem śmierć nie oznacza końca. Gra zebrała mieszane recenzje, ale w pierwsze dni na serwerach pojawiło się ponad tysiąc graczy, co pokazuje, że tytuł przyciąga sporo uwagi.

Wild West: Prototype

Na Steam udostępniono darmową strzelankę Wild West: Prototype, czyli sieciowy FPS z klimatem Dzikiego Zachodu, który świetnie sprawdzi się w gronie znajomych. Akcja toczy się w otwartym, dzikim miasteczku, bez karabinów maszynowych – zamiast tego mamy rewolwery, strzelby i noże, co nadaje grze oldschoolowy charakter.

Gra obsługuje do 6 graczy i wprowadza ciekawy system “bounty”: pierwszy, który zabije, staje się celem dla wszystkich, co intensyfikuje rozgrywkę. Tytuł celuje w szybkie i chaotyczne potyczki, zatem jest idealny na wieczorne spotkania ze znajomymi. Premiera miała miejsce 14 lipca 2025 roku, a gra od razu przeszła w model free‑to‑play – można ją zatem pobrać i zagrać za darmo.

Mecha Break

Mecha Break to darmowy shooter z mechami, który w zaledwie 10 minut od premiery na Steam przyciągnął 50 tys. graczy, więc można mówić o sporym sukcesie. Gra łączy elementy z Titanfalla, Armored Core i Overwatcha, oferując dynamiczne starcia w trybach 3v3, 6v6 i PvPvE.

Gracze sterują różnorodnymi mechami – od snajperów po wojowników wręcz – każdy z unikalnym stylem walki. Produkcja zapewnia rozbudowaną personalizację oraz fabularne tło, więc nie chodzi tutaj jedynie o bezmyślne strzelanie. Choć zawiera typowe elementy free to play, rozgrywka uznawana jest za wyjątkowo efektowną i wciągającą.

SCP: CB Multiplayer Reborn

Na Steam zadebiutowała również nowa darmowa gra dla fanów grozy i uniwersum SCP. Mowa o SCP: CB Multiplayer Reborn, czyli survival horrorze z dwoma trybami rozgrywki: fabularnym i PvP. W kampanii dla jednego gracza lub w kooperacji wcielamy się w więźnia klasy D, który próbuje wydostać się z laboratorium opanowanego przez anomalie.

Gra oferuje wiele zakończeń i decyzje wpływające na przebieg wydarzeń. W trybie PvP rywalizują różne frakcje, m.in. naukowcy, żołnierze MTF, Chaos Insurgency, a nawet same SCP. Dzięki losowym mapom każda sesja jest inna. Tytuł jest dostępny całkowicie za darmo na Steam.

