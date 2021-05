Miało być za darmo w PS Plus, a trzeba płacić. Gracze zgłaszają problem

Posiadacze abonamentu PS Plus z pewnego powodu nie są w stanie pobrać na dyski swoich konsol Battlefield V. Jak się okazuje, gra niepoprawnie jest przypisana do usługi EA.

Bezsprzecznie w ostatnim czasie PS Plus jest bardzo głośnym tematem. Wczoraj mieliśmy tę przyjemność napisać dla Was o ogłoszeniu nowych tytułów, które trafią w ręce subskrybentów już w czerwcu. Co dziwne, z jeszcze obecną ofertą gracze z jakiegoś powodu posiadają ogromny problem. Największa z dodanych w maju produkcji – piąta odsłona serii Battlefield nie jest możliwa do pobrania ze względu na… brak aktywnego EA Play lub zakupionej gry.

Wielu komentujących powyższy wpis zauważa identyczny problem u siebie. Najpewniej musiało dojść do jakiegoś błędu po stronie samego PlayStation. Oczywistym jest to, że do piątego Battlefielda abonenci Plusa mieli mieć dostęp. Na szczęście z pozostałymi tytułami nie ma podobnego problemu, aczkolwiek te gry nie są dostępne w ramach usługi EA Play. Najpewniej to przez nią jest to całe zamieszanie.

Miejmy nadzieję, że pracownicy PlayStation wiedzą już o zamieszaniu i działają w kierunku usunięcia awarii. Nie zdziwię się, jeżeli jest to tylko chwilowa usterka, dlatego w takiej sytuacji na pewno Was o tym poinformujemy.