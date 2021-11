Promocje dnia – telewizor 58 cali za 1799 zł, limitowane Nintendo Switch Lite oraz laptopy gamingowe od 3149 zł

58-calowy telewizor Hitachi 58HK5600 kosztuje 1799 zł, a w Media Markt obniżono cenę pre-ordera limitowanego Switcha w wersji Lite. Jakby tego było mało, mamy dla Was też laptopy gamingowe.

Moc promocji jest dziś silna. Prezentujemy Wam najciekawsze oferty dzisiejszego dnia!

Telewizor 58 cali za 1799 zł

Promocja na telewizor to zawsze świetna sprawa. Nie ważne czy szukamy czegoś pod naszą konsolę, czy na sezon skoków narciarskich – niektóre oferty brzmią bardzo kusząco. Poniżej znajdziecie jedną z nich.

Nintendo Switch Lite w wersji limitowanej

Nintendo Switch Lite Dialga & Palkia Edition to specjalna edycja przenośnego sprzętu od „wielkiego N” powstała z okazji premiery Pokémon Brilliant Diamond i Pokémon Shining Pearl. Wygląda przepięknie, a cenę pre-orderu właśnie obniżono!

Dzień laptopa z najciekawszymi ofertami

W OleOle! trwa specjalna wyprzedaż znana jako „dzień laptopa”. Z tej okazji możemy znaleźć parę ciekawych gamingowych sprzętów w niższych cenach. Poniżej znajdziecie najciekawsze oferty, a ceny zaczynają się od 3149 zł. Pamiętajcie o użyciu kodu rabatowego!

No dobra, ale co więcej? Mamy dla Was jeszcze m.in. laptopy, przecenę na konsole oraz ciekawe pre-ordery God of War na PC i Elden Ring:

