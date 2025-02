Wyjątkowa gra AAA od EA za 4,16 zł zamiast 279,90 zł. Absurdalna obniżka

Szalona obniżka ceny, głównie z powodu najnowszej paczki gier Humble Bundle. Teraz Immortals of Aveum kupicie za jedyne 4,16 zł zamiast…. 279,90 zł!

Rzadko kiedy zdarzają się aż tak gigantyczne akcje, ale najnowsza promocja na Immortals of Aveum powinna przekonać do pominiętej gry AAA od Electronic Arts tak naprawdę każdego. W końcu za tę cenę nie kupicie nawet kawy czy herbaty, a co najwyżej… pączka z pistacjami z Lidla?

Potężna promocja na Immortals of Aveum

Tytuł wyprodukowany przez Ascendant Studios we współpracy z Electronic Arts przeszedł swego czasu niestety bez echa. Nie było o nim kompletnie cicho, ale wysoka premierowa cena, tryb wyłącznie singleplayer i dość mało reklam nie zachęciły graczy. A szkoda, bo mówimy o udanej wariacji gatunków i to w naprawdę fantastycznej oprawie, idealnie wpasowującej się we współczesny standard gier AAA.

Kosztująca twórców rzekomo 125 mln dolarów produkcja zabiera graczy do unikatowego świata fantasy, w którym bitewni magowie toczą wojnę z nieprzyjacielami o przyszłość krainy Aveum. Jako jeden z najmłodszych adeptów zakonu, będziemy nie tylko walczyć z przeważającymi siłami wroga, ale i postaramy się odnaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące przeszłości świata. Twórcy ewidentnie postawili na fabułę, ale to wcale nie ona wyróżnia tę grę od wielu innych.

Immortals of Aveum jest przecież FPS-em, ale o magii. Przed premierą powszechne były porównania w stylu „Call of Duty z magią” i tym podobne, bo jest w nich sporo prawdy. Zamiast klasycznego RPG-a, mamy dynamiczną grę akcji z pierwszej osoby. Będziemy przede wszystkim rzucać nowe zaklęcia i w ten sposób torować sobie drogę do zwycięstwa. Brzmi zachęcająco?

Normalnie w sklepie EA gra kosztuje… 279,90 zł. Przecena jest więc niemal niewyobrażalna, ale jak najbardziej sensowna. W końcu gra niedawno zawitała do abonamentu Humble Choice, wraz z kilkoma innymi produkcjami. Taka dostępność po niższej cenie bezpośrednio przełożyła się na obniżenie cen także w zewnętrznych sklepach z kluczami. Na Instant-Gaming otrzymacie klucz do gry w wersji na EA App.

Polecam jednak się spieszyć, bo kody dopiero co się wyprzedały. Są ponownie dostępne, ale nie wiemy, jak jest ich dużo. Zainteresowanie jest mimo wszystko ogromne.

