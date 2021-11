Prison Simulator już dostępne. Recenzje graczy i zwiastun z buntem

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Prison Simulator wreszcie zadebiutowało w pełnej formie. Wszyscy gracze mogą zapoznać się z tym bądź co bądź niestandardowym projektem polskiego studia Baked Games.

Tytuł jest dostępny na platformie Steam, gdzie pojawiły się już jego pierwsze recenzje. W chwili publikacji tego artykułu jest ich 99, a aż 90% z nich ocenia grę pozytywnie. To całkiem niezły wynik biorąc pod uwagę fakt, że produkcja ta jest symulatorem z dość skromnym budżetem.

Gracze chwalą zabawną i wciągającą rozgrywkę. Dodatkowo podobno całkiem nieźle wypada fabuła, która zachęca do dalszego poznawania gry. Na plus należy zaliczyć stosunkowo niskie wymagania sprzętowe. Mówiąc krótko: to całkiem niezły „symulator”. Choć nie obyło się bez standardowych dla tego gatunku problemów.

Z wad warto wymienić nudę, która rzekomo wkrada się do rozgrywki po dłuższym czasie spędzonym z grą. Gracze wspominają też o błędach, z czego niektóre mają uniemożliwiać uruchomienie tytułu. Oprawa wizualna także nie należy do najpiękniejszych, ale może się podobać.

Wydawca gry, PlayWay, udostępnił też kolejny zwiastun, tym razem premierowy. Po krótce przybliża on założenia rozgrywki i prezentuje parę fragmentów gameplay’u.