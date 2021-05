Ubisoft zdradził, do kiedy zagramy w Prince of Persia: Sands of Time Remake

Prince of Persia: Sands of Time Remake zadebiutuje dość późno. Ubisoft potwierdził nowe okienko premierowe wyczekiwanego odświeżenia. Debiut w tym roku jest raczej średnio prawdopodobny.

Remake Sands of Time zdecydowanie nie wyglądał na grę, na którą czekali fani serii. Odświeżenie delikatnie mówiąc nie spotkało się z przychylnym odbiorem i Ubisoft stwierdził, że tytuł trzeba dopracować.

Gra miała ukazać się w marcu bieżącego roku, ale datę premiery znów opóźniono. Tym razem jednak Ubi nie podzieliło się konkretnym terminem wydania remake’u i do teraz nie wiedzieliśmy, kiedy należy spodziewać się wypuszczenia tytułu na rynek.

Jak donosi TwistedVoxel, w trakcie spotkania z inwestorami Ubisoft zdradził, do kiedy planuje wydać Prince of Persia: Sands of Time Remake. Wydawca nie podał konkretnej daty, ale potwierdzono, że gra ukaże się do kwietnia 2022 roku. Przy tym raczej nie spodziewałbym się premiery w tym roku, choć na potwierdzenie dokładnego terminu musimy zaczekać.

Szkoda, że na premierę zapewne przyjdzie nam poczekać dość długo. Z drugiej strony jeśli Ubisoft naprawdę dopieści wyczekiwany remake, raczej warto wytrzymać do debiutu. Jakby nie patrzeć, Sands of Time Remake wyglądało naprawdę kiepsko. Chyba każdy fan Księcia Persji wolałby, aby twórcy dostarczyli dużo lepszy produkt.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.