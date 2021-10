Egzorcyzmy i walka z sektami – codzienność życia księdza w Priest Simulator. Demo czeka

Polscy deweloperzy ponownie szokują. Demo Priest Simulator jest dostępne na Steam. Przygotujcie się jednak na dość osobliwy i mało poważny gameplay.

„Simulator” w tytułach gier raczej od paru ładnych lat nie kojarzy się już z imitacją prawdziwego świata. Dziś to raczej prześmiewcze określenie, mające nierzadko powodować szok u odbiorcy.

Priest Simulator – egzoryzmy po kolędzie

Pierwsze zapowiedzi Priest Simulator od polskiego studia Asmodev sięgają roku 2018. Jeszcze wtedy twórcy szokowali swoim kontrowersyjnym pomysłem na stworzenie gry akcji, w której wcielamy się w księdza-wampira. Ten oddelegowany został do małej wioski, w której musi zaprowadzić porządek. Co to oznacza? Ano musimy walczyć z sektami, odprawiać egzorcyzmy, zbierać pieniądze od ludzi, a także walczyć z innymi duchownymi na boskie moce lub ścigać się samochodami.

Jakkolwiek abstrakcyjnie ten opis by nie brzmiał, gracz będzie miał pełne ręce roboty. Priest Simulator zawierać ma też elementy zarządzania, jak choćby możliwość rozbudowywania kościoła, świętego laboratorium czy ulepszania samochodu.

Jakby tego było mało, soundtrack do gry powstaje z udziałem black metalowego zespołu Gruzja. Melodia muzyków odpowiada w grze za szereg diabolicznych wydarzeń i opętań, jest więc w pewien sposób zaakcentowana fabularnie.

Aktualnie demo gry jest dostępne na platformie Steam, w ramach Festiwal Next. Wydarzenie trwa tylko do jutra, dlatego chętni na wcielenie się w księdza powinni czym prędzej pobierać grę. Twórcy podkreślają, że mogą występować w niej różnego rodzaju błędy – to jeszcze nieukończona wersja produkcji.