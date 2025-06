Kolejna gra z Summer Game Fest 2025 do sprawdzenia za darmo

Podczas pokazu Day of the Devs zorganizowanego w ramach Summer Game Fest 2025 zobaczyliśmy intrygującą grę Possessor(s). Teraz można sprawdzić ją całkowicie za darmo!

Są tu jacyś fani dynamicznych akcyjniaków? Jeśli tak, to mamy dla Was świetną wiadomość. Podczas pokazu Day of the Devs zorganizowanego w ramach tegorocznej edycji Summer Game Fest zaprezentowano nową grę studia Heart Machine. Mowa tutaj o zespole odpowiedzialnym między innymi za Hyper Light Drifter.

Summer Game Fest 2025. Sprawdź za darmo Possessor(s)

Possessor(s) to metroidvania zrealizowana w konwencji gry akcji 2.5D z elementami platformowymi. Wydaniem tytułu zajęła się znana firma Devolver Digital. Przenosimy się do mrocznego, cyberpunkowego miasta Sanzu City, władanego przez złowrogą megakorporację. Sanzu City padło ofiarą katastrofy, przez co zdecydowano się zamknąć je w kwarantannie. Mieszkańcy zostali całkowicie odcięci od świata zewnętrznego.

W ramach wersji demonstracyjnej gracze mają okazję poznać podstawy rozgrywki i przetestować system walki w dwóch obszarach w postaci wieżowca oraz kampusu. Jeśli chodzi o fabułę, opowieść koncentruje się na nietypowym duecie: Luca, nastoletnia ocalała z demonicznego ataku na miasto, oraz Rhem, demon, który zbiegł z tajnych laboratoriów korporacji. Z pozoru są swoimi przeciwieństwami, jednak w praktyce muszą nauczyć się współpracy, by przetrwać w świecie, który dosłownie się rozpada.

