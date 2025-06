Twórca docenionej przygodówki udostępnił za darmo demo swojego skasowanego projektu RPG

Adam Robinson-Yu, znany jako adamgryu, twórca docenionej przygodówki A Short Hike, oficjalnie ogłosił, że wstrzymuje prace nad swoim długo rozwijanym projektem Untitled Paper RPG. Choć gra była w produkcji już od 2016 roku, deweloper przyznał, że prawdopodobnie nigdy nie zostanie ukończona. W ramach pożegnania udostępnił jednak darmową wersję demonstracyjną projektu na platformie itch.io.

Darmowe demo anulowanej gry twórcy A Short Hike na itch.io

Untitled Paper RPG miało być osobistą odpowiedzią Robinsona-Yu na serię Paper Mario, szczególnie po ogłoszeniu Color Splash. Projekt rozwijał się we własnym tempie przez kilka lat. Później został tymczasowo odłożony, kiedy to autor skupił się właśnie na A Short Hike.

Przygodówka zdobyła naprawdę dużą popularność, co przełożyło się na liczne aktualizacje i porty. Po tym sukcesie powrót do porzuconego RPG okazał się jednak zwyczajnie za trudny. Sam twórca przyznał, że po prostu nie chciało mu się już do tego wracać. Być może kiedyś to skończy, ale nie widzi na to czasu w najbliższej przyszłości.

Ostatecznie deweloper postanowił udostępnić za darmo wersję demonstracyjną projektu, które oferuje około 1-2 godzin rozgrywki. Dla fanów twórczości adamgryu jest to więc niezła okazja, aby zobaczyć fragment gry, która najprawdopodobniej nigdy nie ujrzy światła dziennego w formie pełnej wersji.

