Premiery gier obecnego tygodnia. 5 ciekawych gier do singla i multi

Z uwagi na premiery gier wrzesień 2021 radzimy dopisać sobie w kalendarzu kilka wolnych dni. Tyczy się to szczególnie fanów przygodówek, wampirów i jRPG.

Chyba wszyscy z wypiekami na twarzy czekamy na to, co zaprezentuje nam Sony w trakcie PlayStation Showcase. Ale wiecie co, gorących gier już teraz jest pod dostatkiem. Wystarczy zerknąć na najnowsze zestawienie premier na aktualny tydzień. Na liście znajdziecie gierki na każdą generację konsol jak i klasycznego blaszaka.

Premiery gier wrzesień 2021 – przegląd tygodnia

Bus Simulator 21

Platformy: PC, PS4, XONE

Data premiery: 7 września

Producent: StillAlive

Wydawca: astragon Entertainment

Jakby to było wstawać codziennie rano do pracy, w której głównym zadaniem jest kierowanie autobusem i dbanie o prawidłowy rozkład jazdy? To wcale nie taka łatwa robota, o czym możemy przekonać się dzięki Bus Simulator 21. W nowej odsłonie serii ponownie możemy od podszewki poznać pracę zawodowego kierowcy, ale też właściciela firmy autobusowej. Będzie to ciekawe przeżycie nawet dla wiernych fanów, bo pojawi się kilka udogodnień. Poprawiono AI przechodniów, mechanikę zarządzania flotą autobusów, a ponadto obszar mapy poszerzono o drugie miasto.

Vampire: The Masquerade – Bloodhunt

Platformy: PC – Steam

Data premiery: 7 września (wczesny dostęp)

Producent: Sharkmob

Wydawca: Sharkmob

Co byście powiedzieli na coś darmowego i do zabawy w multi? Aby jeszcze bardziej Was zainteresować, dodam, że chodzi o zmagania wampirów, utrzymywanie Maskarady i walkę do ostatniego gracza lub drużyny na mapie – jak w typowym trybie Battle Royale. To oczywiście nie całkiem opisuje zalety Bloodhunt. Ważną jej cechą jest szeroki wachlarz ras wampirów, przypisane do archetypów umiejętności i tym samym dopasowanie awatara do lubianego stylu gry.

Life is Strange: True Colors

Platformy: PC, PS4, PS5, XONE, XSX

Data premiery: 10 września

Producent: Deck Nine / Idol Ninds

Wydawca: Square-Enix / Eidos

Life is Strange po raz trzeci. Fani serii nie powinni być zawiedzeni, gdyż rozgrywka będzie bardzo znajoma. Znowu otrzymamy historię z zagadką, główną postać z nadprzyrodzoną mocą (odczytywanie emocji) i możliwość samodzielnego kształtowania historii własnymi decyzjami. Jakkolwiek nowa część nie jest powiązana z poprzednimi odsłonami. A nawet trochę różni się od nich formą, bowiem nie uświadczymy tu struktury odcinkowej. Nie ma przerw między ważnymi momentami w fabule, toteż na premierę dostaniemy całą grę.

NBA 2K22

Platformy: PC, PS4, PS5, XONE, XSX, Switch

Data premiery: 10 września

Producent: Visual Concepts

Wydawca: 2K Sports

Za chwilę będziemy mogli sprawdzić czy najnowsze NBA zmieni postrzeganie wirtualnej koszykówki. Tak na pierwszy rzut oka zapowiada się całkiem nie najgorzej – twórcy podrasowali grafikę, system sterowania, ruch zawodników. Kilka zmian zauważymy również w popularnych trybach gry, jak np. w The City, który poszerzono o questy czy niegrywalne postacie. Niestety większość atrakcji przygotowano z myślą o graczach PS5 i Xbox Series.

Tales of Arise

Platformy: PC, PS4, PS5, XONE, XSX

Data premiery: 10 września

Producent: Bandai Namco Entertainment

Wydawca: Bandai Namco Entertainment

Pomyśleć, że to już minęło 25 lat od debiutu pierwszej części cyklu Tales of… Zamiast jednak wspominać co było, warto zobaczyć co dziś przyszykowali dla nas specjaliści z Bandai Namco. Mianowicie Tales of Arise ma urzekać nowym systemem cieniowania, designem świata i postaci, rozbudowaną mechaniką walki zręcznościowej i unikalną przygodą w komiksowej oprawie. Jeśli gatunek jRPG-ów nie jest Wam obcy, to decyzja o zakupie gry będzie dość prosta.