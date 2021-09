Premiery gier obecnego tygodnia. 5 gier, które musisz ograć

Nikt nie będzie narzekał na premiery gier wrzesień 2021. W tym tygodniu pojawi się m.in. perełka wśród strzelanek i gra, która pali karty graficzne.

Jeśli oglądaliście już nasze zestawienie najlepszych gier na wrzesień, to wiecie z czym będziemy za chwilę się mierzyć. Niemniej jednak o kilku tytułach nie wspominaliśmy, co z pewnością dla części z Was będzie miłą niespodzianką. Gotowi na krótką lekturę? No to w drogę…

Najlepsze premiery gier wrzesień 2021 – przegląd tygodnia

Deathloop

Platformy: PC, PS5

Data premiery: 14 września

Producent: Arkane Studios

Wydawca: Bethesda Softworks

Jeśli znacie studio Arkane, to wiecie, że u nich nie ma lipy. Ojcowie Dishonored oraz Prey chcą nam teraz zaproponować awangardową strzelankę z bohaterem zamkniętym w pętli czasu. Historia Deathloop obraca się wokół najemnika, który niefortunnie wylądował na wyspie pełnej zakapiorów chcących go zabić. Na korzyść bohatera wpływa jednak możliwość popełniania błędów, bowiem śmierć to tylko droga ku rozwiązaniu tajemnicy anomalii.

Gamedec

Platformy: PC – Steam, Epic Games

Data premiery: 16 września

Producent: Anshar Studios

Wydawca: Anshar Studios

Strzelanki Was nie kręcą? To może coś z innego gatunku, a mianowicie izometrycznego RPG, w którym dość głęboko postanowiło zanurzyć się polskie studio Anshar. Ich gra Gamedec pozwoli nam wcielić się w detektywa, ale ganiającego za wirtualnymi przestępcami. Mimo wszystko metody śledcze będą te same jak w prawdziwym życiu. Czeka nas dużo rozmów ze świadkami, analizowania miejsc zbrodni i pościgów za podejrzanymi. W trudnych chwilach sami zdecydujemy, w jaki sposób zakończymy sprawę, korzystając z broni lub logicznego myślenia.

Aragami 2

Platformy: PC, PS5, PS4, XSX, XONE

Data premiery: 17 września

Producent: Lince Works

Wydawca: Lince Works

Nudzą Cię wielkobudżetowe produkcje i mainstreamowe tematy? No to odpuść wszystko i zostań ninją w kontynuacji skradanki Aragami. W drugiej części ponownie zakosztujemy azjatyckiego klimatu. W towarzystwie katany oraz nadnaturalnych umiejętności zrobimy czystki w Dolinie Rashomon, gdzie nieprzyjazny klan postanowił zniewolić pobratymców głównego bohatera. Walka bezpośrednia jest tu skutecznym rozwiązaniem w każdym sporze, acz do wyboru mamy jeszcze kontrolę cienia i moc teleportacji.

Crysis Remastered

Platformy: PC – Steam

Data premiery: 17 września

Producent: Crytek / Saber Interactive

Wydawca: Crytek

Twórcy Crysis znowu to zrobili. Wydana w 2020 roku wersja Remastered była tak samo wymagająca dla PC jak pierwsze wcielenie gry. Wówczas mogli się o tym przekonać gracze na platformie Epic Games, a teraz będą mieli okazję zrobić to użytkownicy Steam. Nawet współczesne karty graficzne i procesory zostaną zarżnięte przez efekty ray tracing, odświeżone tekstury, nowe elementy cząsteczkowe czy system oświetlenia. Całkiem możliwe, że po odpaleniu gry Wasze pecety zaczną się rumienić ze wstydu…

Tails of Iron

Platformy: PC, PS4, PS5, XSX, XONE, Switch

Data premiery: 17 września

Producent: Odd Bug Studio

Wydawca: United Label

Czego możemy spodziewać się po Tails of Iron? Tak po krótce gry z gatunku soulslike w świecie żab i szczurów. My w tym przypadku stajemy po stronie małych gryzoni. Uzbrojeni po zęby wyruszymy w niebezpieczną podróż, której kres ma wyznaczyć walka na śmierć i życie z przywódcą płazów. W trakcie przygody zaplanowano dla nas pakiet ciekawych atrakcji w postaci misji, kolekcjonowania orężu i schematów unikalnych przedmiotów.