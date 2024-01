Premiery gier styczeń 2024. 10 nowości, które jak szampan uderzą do głowy

Jaki będzie nowy rok dla graczy? Nadchodzące premiery gier na styczeń 2024 zapowiadają całkiem ciekawe czasy na PC i konsolach.

To jest już koniec, nie ma już nic? Wręcz przeciwnie, jedno się kończy, a drugie zaczyna. Na 2024 rok twórcy przygotowali całą masę nowych gier i możemy uchylić już rąbka tajemnicy nt. tytułów, na które warto czekać. W styczniu karty rozdaje Bandai Namco i Naughty Dog, ale o tym za chwilę…

Premiery gier styczeń 2024 – TOP 10

War Hospital

Platformy: PC, PS5, XSX

Data premiery: 11 stycznia 2024

Producent: Brave Lamb Studio

Wydawca: Nacon / Bigben Interactive

Styczeń zaczniemy od gry strategicznej, której akcja rozgrywa się w czasie I wojny światowej. Nie zacierajcie rąk na zarządzanie jednostkami i posyłanie armii na linie frontu. Często będziemy oglądać ofiary wojennych zmagań, lecz optyka na te wydarzenia będzie zupełnie inna. W War Hospital zajmiemy się ratowaniem ludzkiego życia jako nadzorca szpitala polowego. Będziemy przyjmować rannych i umierających żołnierzy, stawiać diagnozy i ich leczyć. Ich przetrwanie ma zależeć od naszych decyzji i rozwijania sprzętu medycznego.

Sovereign Syndicate

Platformy: PC

Data premiery: 15 stycznia 2024

Producent: Crimson Herring Studios

Wydawca: Crimson Herring Studios

Jak na debiutancki projekt studio Crimson Herring Studios podeszło do sprawy bardzo ambitnie. Sovereign Syndicate został zainspirowany takimi tuzami gatunku cRPG jak Baldur’s Gate, Disco Elysium czy Fallout. Izometryczny widok i otwarty świat to jedna para kaloszy, bo twórcy proponują również kształtowanie historii przez decyzje gracza i rozbudowany system relacji z NPC-ami, gdzie rozmowy przebiegają nie tylko według wybranej opcji dialogowej, ale także charakterystyki naszej postaci. Jednocześnie nie mamy do czynienia z kalką konkurencji, gdyż tutaj otwierają się bramy do świata skąpanego w klimacie steampunku.

New Cycle

Platformy: PC

Data premiery: 18 stycznia 2024 (wczesny dostęp)

Producent: Core Engage

Wydawca: Daedalic Entertainment

Na palcach jednej ręki można policzyć dobre gry, które skrzyżowały gatunek sim-builderów z elementami survival. Za chwilę będziemy musieli wyciągnąć drugą dłoń, bo do wąskiego grona prawdopodobnie dołączy New Cycle. Na pierwszy rzut oka jest z niej taki trochę Frostpunk, tylko z inną katastrofą w tle i bardziej kompleksowym systemem pogody. Jednak rozgrywka to już któraś z kolei iteracja wyzwań związanych z rozbudową osady, zbierania surowców i monitoringiem nastrojów mieszkańców naszej bazy.