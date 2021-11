Nowe zrzuty ekranu GTA The Trilogy The Definitive Edition pokazują zmiany w grafice

W sklepie Xbox zaprezentowano nowe zrzuty ekranu z GTA The Trilogy The Definitive Edition. Widzimy na nich zauważalne zmiany w grafice, na które mogliśmy też rzucić okiem w opublikowanym niedawno zwiastunie z rozgrywką.

Większość zamieszczonych na dole artykułu kadrów to inne ujęcia fragmentów ze zwiastuna odświeżonego zestawu. Pochodzą one z różnych części The Definitive Edition, ale wszystkie łączy jedno – zmiany względem oryginałów są widoczne gołym okiem.

Najistotniejszą nowością jest moim zdaniem podrasowane oświetlenie, które nawet dziś wygląda nieźle. Dodatkowo odnowione modele postaci również robią dobrą robotę i mogą się podobać. Z drugiej strony zdecydowanie nie każdemu przypadnie do gustu nieco kreskówkowy styl grafiki, którym może pochwalić się ulepszona trylogia GTA.







Źródło: Xbox

GTA The Trilogy The Definitive Edition trafi do graczy w wersji cyfrowej już 11 listopada bieżącego roku. Zestaw produkcji będzie dostępny na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X oraz S i Nintendo Switch. Na 2022 rok zaplanowano również premierę wersji na urządzenia mobilne.

Odnowione Grand Theft Auto San Andreas trafi do Xbox Game Pass, a subskrybenci PlayStation Now zapoznają się w ramach usługi z nową wersją GTA III.